Čtenářský recept: Fazolový salát

200 g malých bílých fazolek

200 g červených fazolí Kidney

100 g tvrdého sýra

¼ pečeného kuřete

1 střední červená cibule

Sůl

Čerstvě mletý pepř

Rukola

Olivový olej

4 vejce

Nejdříve si připravíme ztracená vejce. Do kastrůlku si dáme vodu, přidáme sůl a ocet a přivedeme k varu. Potom do vody opatrně rozklepneme vejce a zahříváme je 3 minuty asi při 85 °C (voda by neměla vařit). Potom vajíčka vyndáme na talířek a necháme mírně zchladnout.

Do větší misky si dáme bílé i červené fazole, na kostičky nakrájené kuřecí maso (kuřecí maso, lze nahradit kvalitní vepřovou šunkou) a tvrdý sýr, najemno nakrájenou červenou cibuli. K fazolím dále přidáme sůl, pepř, olivový olej, lístky omyté rukoly a pečlivě promícháme. Kdo chce může do salátu přidat majonézu.

Hotový salát necháme alespoň ½ hodiny odležet. Potom salát dáme na talíř a ozdobíme připraveným ztraceným vejcem.

Poznámka

Podáváme samotné nebo s rozpečenou bagetkou či ciabattou.