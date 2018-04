Čtenářský recept: Dýňový eintopf

Doba přípravy

50 minut

Množství

5 porcí

1 větší cibule

2 stroužky česneku

1 lžíce sladké papriky

400 - 500 g dýně

1 konzerva rajčat

1 l drůbežího vývaru (použila jsem sušený vývar Alnatura)

1 konzerva fazolí

350 g kvalitních vídeňských párků

1 hrst drobných těstovin (mušličky, tarhoňa...)

2 lžíce slunečnicového oleje

2 lžíce cukru krupice

sůl, pepř

Cibuli nakrájíme na jemno. Do velkého hrnce dáme olej a cibulku na něm osmažíme. Když cibulka zezlátne, přidáme nasekaný česnek a sladkou papriku. Ihned zalijeme vývarem. Sladká papriky by se neměla smažit, aby nezhořkla. Do vývaru přidáme rajčata nakrájená na kousky i s tekutinou, ve které jsou v konzervě naložená. Dále přidáme dýni, oloupanou a nakrájenou na kousky a cukr. Zamícháme a na mírném plameni vaříme 30 minut než dýně změkne.

Do povařené polévky přidáme slité fazole, párky nakrájené na kolečka a těstoviny. Vaříme do uvaření těstovin, cca ještě 10 minut. Ochutíme solí a pepřem a můžeme podávat. Pro mě je ideální konzistence této polévky taková, aby vařečka v hrnci stála, takže přidávám hodně těstovin a klidně i další suroviny podle chuti. Tato verze je naše nejoblíbenější a děláme si ji každý podzim.