Čtenářský recept: Dýňový chlebíček

1 hrnek dýňového pyré (dužiny z upečené dýně)

1hrnek špaldové celozrnné mouky

1hrnek ovesných vloček hrubě nasekaných

½ hrnku vlašských ořechů

2 vejce

1/2 hrnku medu

1/4 hrnku javorového sirupu

1/3 hrnku oleje (dávám kokosový)

2 lžičky vinného kamene

1 lžička skořice

špetka soli

Nejdříve si připravte dýňové pyré. Dýni rozpulte, dejte rozkrojenou plochou na plech a upečte při 200°C do měkka. Trvá to přibližně 20-30min. Nechte vychladnout a vydlabejte dužinu.

Suché ingredience, tedy mouku, ovesné vločky (můžete je ponechat i celé, záleží na vás, já dávám půl namletých a půl celých), sůl, skořici a vinný kámen smíchejte. V jiné míse vyšlehejte vejce do pěny, pomalu přidejte med, sirup, olej a nakonec dýňové pyré, resp. dužinu. Spojte se suchou směsí a nakonec nasypte ořechy. Vlijte do formy na biskupský chlebíček, posypte vločkami a ořechy a pečte při 175°C asi hodinu.