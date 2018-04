Čtenářský recept: Dýně sterilovaná ve sladkokyselém nálevu

Doba přípravy

30 min plus 1 hodina na sterilizaci

Množství

1 dýně hokkaidó je pro cca 6 zavařovacích sklenic



Přísady pro litrovou sklenici:

kousek červené papriky

2 kolečka cibule

2 kolečka křenu

Snítka kopru

Dle chuti feferonky

Koření pro litrovou sklenici:

2 zrnka pepře

2 zrnka nového koření

½ bobkového listu

½ lžičky žlutých hořčičných semínek

Nálev na 1l vody:

0,3l octa

30g soli

100g cukru

Pro 6 sklenic potřebujeme cca 1,2 l nálevu

Omytou dýni zbavíme semínek a měkké vnitřní dužniny. Tvrdou vnější dužninu nakrájíme na měsíčky šířky 1,5-2cm. Dýni neloupeme.

Na dno nahřátých sklenic položíme kolečka cibule, opláchnuté koření, křen, na to urovnáme dýni a papriku a to pokud možno svisle, aby neplavaly. Nahoru můžeme položit pevně napříč vhodně plátek dýně, čím také spodní vrstvu upevníme.

Vše zalijeme nálevem horkým 60-70oC, sklenice uzavřeme, vložíme do zavařovacího hrnce s horkou vodou a sterilujeme.

Doba zahřátí na 85 st.C je 25-35 minut

Sterilace při 85 st.C : sklenice o obsahu 0,7-0,9l je 30 minut.

Po ukončení sterilace sklenice ihned ochladíme.

Poznámka



Sladkokyselou dýni servírujeme stejně, jako jinou nakládanou zeleninu. Výborná je nejen k masu, ale také k sýrům.