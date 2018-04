Čtenářský recept: Dort z lískových oříšků s malinovo-jogurtovým krémem

Doba přípravy

1-1,5 hod + čas na t

Množství

12

Korpus:

150 g Mletých lískových oříšků

1 balíček Vanilkového cukru

1 polévková lžíce kakaa na vaření

1 čajová lžička instantní kávy

4 vejce

125 g Cukru krystal

Krém:

600 g Mražených malin

50 g Cukru krystal

300 ml bílého jogurtu

100 ml smetany na šlehání

14 plátků želatiny

Nejprve vyndáme maliny a necháme je při pokojové teplotě rozmrznout, nejlépe na sítku, abychom se zbavili přebytečné vody.

Korpus:

Smícháme mleté oříšky, vanilkový cukr,kakao a kávu. Vajíčka oddělíme na bílky a žloutky. Z bílků a špetky soli vyšleháme tuhý sníh a žloutky vyšleháme s cukrem do světlé krémové pěny.

Sníh a oříškovou směs lehce smícháme a celou tuto směs přimícháme do žloutkové pěny.

Těsto nalijeme do dortové formy o průměru 24 cm a pečeme na 180-200°C cca 30 min.

Upečený korpus necháme vychladnout.

Malinový krém:

Rozmrazené maliny rozmixujeme na jemné pyré, které pak propasírujeme přes sítko čím se zbavíme zrníček. Poté malinové pyré smícháme s jogurtem a cukrem, mícháme dokud se cukr nerozpustí. Jako poslední vyšleháme smetanu a opatrně ji vmícháme do směsi. Želatinu připravíme podle návodu. A jemně ji vmícháme do malinového krému.

Kolem korpusu umístíme dortový ráfek a směs na něj nalijeme. Poté celý dort vložíme do lednice a necháme ztuhnout. Na ozdobu můžeme použít maliny a mátové lístky.

Poznámka

Lehký letní dezert.