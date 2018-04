Čtenářský recept: Domácí bonboniéra

Doba přípravy: 1 hodina

Počet porcí: 30 ks

* 16 dkg dětských piškotů

* 16 dkg cukru práškového

* 6 dkg másla

* kakao

* rum

* rozinky

* kandované ovoce (meruňky, ananas, švestky)

* ořechy

* mandle

* kokos

1. Do skleničky si nakrájíme na drobné kousky rozinky, oříšky, mandle, kandované ovoce a zalijeme rumem.

2. Na vále válečkem rozdrtíme dětské piškoty, přidáme cukr a rozměklé máslo. Zpracujeme těsto, přidáme namočené kousky, kakao a kokos. Ingredience volíme podle toho, co má kdo rád.

3. Z těsta tvoříme větší kuličky, plníme do plata z bonboniéry a nakonec zdobíme podle fantazie, můžeme polévat čokoládou, bílou čokoládou, sypat mletými oříšky, kokosem, perličkami...

TIP: Když nejde těsto zpracovat z uvedeného množství surovin, přidám, co zrovna chybí, například kousek másla, nebo naopak piškoty.