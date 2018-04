Čtenářský recept: Čokoládový merinque s ořechy

Doba přípravy

60 min.+4 hod.mražen

Množství

8-12

Suroviny:

100g lískových ořechů

275g moučkového cukru

5 bílků

1 litr kávové (čokoládové či straciatella) zmrzliny

Čokoládový krém:

500ml smetany na šlehání

275g kvalitní rozpuštěné a vychladlé čokolády

30ml kávového likéru

Postup:

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Formu o průměru 20 cm položte na pečící papír a obkreslete tužkou. Znovu dvakrát opakujte, abyste získali tři stejná kolečka.

2. V mixéru rozemelte ořechy s jednou třetinou cukru. V míse se dvěma lžícemi cukru ušlehejte do tuha bílky.

3. Bílky přimíchejte do ořechů. Rozdělte na třetiny a směsí potřete papírová kolečka.

4. Vložte do trouby a pečete asi 30 minut.

5. Zmrzlinu dejte do mixéru a rozmixujte na jemný krém.

6. Jednou třetinou zmrzliny potřete upečený korpus. Přiklopte druhým korpusem a postup opakujte. Poslední korpus položte nahoru.

7. Dejte do lednice na 4 hodiny zmrazit.

8. Ušlehejte smetanu. Zamíchejte do rozpuštěné čokolády a přidejte kávový likér. Nechte vychladnout.

9. Korpus s krémem vyndejte z lednice, vrchní stranu a boky potřete čokoládovým krémem a vraťte do lednice.

10. Před podáváním nechte 15 minut při pokojové teplotě změknout.

Poznámka

Vynikající s jakoukoliv kávou! Servírování je efektní s popraškem kakaa, čokolády či mletých oříšků.