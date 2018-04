Čtenářský recept: čokoládový dort

Doba přípravy

3 hodiny

Množství

12-16

těsto:

5 vajec

120 g krystalového cukru

5 PL teplé vody

100 g oleje

100 g hladké mouky

40 g kakaa

1 prášek do pečiva

krém:

1 litr mléka

3 čokoládové pudinky

200 g hořké čokolády

2 másla

50 g cukru krystal

poleva:

čokoláda

1 PL 100% tuku

1 PL šlehačka

korpus:

Vejce rozdělíme na žloutky a bílky. Z bílků ušleháme tuhý sníh, žloutky vyšleháme s cukrem do pěny.

Až se pěna zabarví do citrónova přidáme olej a postupně teplou vodu.

Mouky, kakao a prášek do pečiva prosejeme a promícháme a postupně, střídavě ze sněhem z bílků přimícháváme k našlehané směsi.

Pečeme v předehřáté troubě při cca 180°C, až je těsto upečené. Doba pečení je variabilní, podle formy - tloušťky těsta.

Dávka je na 1 standartní plech nebo 1 dortovou formu 23 cm, je nutné korpus rozkrojit.

krém:

Z mléka, cukru a pudinkového prášku uvařte hustý pudink. V teplém pudinku roztopte čokoládu (množství podle chuti). Nechte vychladnout. Do vychladlého vmíchejte 2 másla.

Je třeba dbát na to, aby pudink i máslo měli stejnou pokojovou) teplotu, jinak je riziko, že se recept srazí a jsou v něm hrudky.

Dané množství krému je na 2 dávky těsta.

Spojování dortu:

Rozkrojte upečený korpus. Spodní část korpusu pokapejte teplou sladkou kávou nebo rumem, natřete tenkou vrstvou kyselejší marmelády. Marmeládu je možné pro tento účel prohřát. Bude se líp vsakovat do těsta. Celý dort bude vlhčí. Natřete vrstvou krému a přiklopte další vrstvu těsta.

Opakujte, dokud nespojíte celý dort. Na závěr natřete celý dort krémem a nechte v lednici ztuhnout.

Zdobení:

Dort netřete celý rozpuštěnou čokoládou a nazdobte ovocem podle své chuti.

Šlehačka zaručí, že čokoláda zůstane měkká = nebude se lámat a praskat při krájení.

Poznámka

dobré moravské víno, nejlépe bílé, suché