Čtenářský recept: Čokoládové makronky

Doba přípravy

60 min.

Množství

35

Suroviny:

250g cukru krupice

70ml vody

190g bílků

hnědá barva potravinářská

(nebo kakao na obarvení)

250g moučkového cukru

250g mandlové mouky

Na čokoládový krém:

100 ml smetany ke šlehání,

1 lžíci krupicového cukru,

125g hořké čokolády,

20g másla

pár lístků máty

Postup:

1. Nejdříve si připravte cukrový rozvar: do menšího kastrůlku nasypte cukr krupici a zalijte vodou. Na mírném plameni rozvar ohřejte přesně na teplotu 118 stupňů Celsia, jinak se vám nepodaří připravit to správné těsto a makronky se vám nepovedou.

2. Sehnat si také musíte mandlovou mouku z jemně mletých blanšírovaných mandlí, která je bezlepková a má výrazný podíl na správné chuti makronek. Dostanete ji v obchodech s cukrářskými potřebami, stejně jako zmiňovaný teploměr.

3. Zatímco se rozvar vaří, smíchejte si ve větší míse moučkový cukr s mandlovou moukou, přidejte k nim první část bílků a směs promíchejte v hustou hmotu.

4. Do mixéru nalijte druhou část bílků, krátce je prošlehejte, přidejte k nim cukrový odvar (o teplotě 118 °C) a během šlehání přidejte i trošku hnědé potravinářské barvy. Směs pak vyšlehejte úplně do studena, tedy na pokojovou teplotu.

5. Kdo nechce používat potravinářská barviva, může těsto obarvit kakaem. Protože ho ale pro dosažení hnědého odstínu může být potřeba docela dost, musíte si dát pozor na změnu konzistence těsta. Každopádně je pro každou příchuť makronek ideální zvolit takový odstín, aby barva odpovídala chuti.

6. Pak obě směsi smíchejte dohromady – připravenou hustou hmotu ušlehaným sněhem krásně odlehčíte. Nebojte se pořádně promíchat, aby se obě směsi spojily. Výsledné těsto by nemělo být příliš tuhé, ani příliš řídké. Jinak by vám makronky při pečení praskaly.

7. Pak si připravte papír velikosti plechu s předmalovanými kolečky o průměru čtyř centimetrů a na něj si položte pečicí papír.

8. Těsto dejte do cukrářského sáčku a s jeho pomocí tvořte na pečicí papír stejně velká kolečka.

9. Než nastříkané makronky strčíte do trouby, nechte je na plechu lehce zaschnout. Tak, aby na ně už nešel obtisknout prst.

10. Makronky se připravují v celé řadě příchutí – podle toho se přibarvují tak, aby příchuť korespondovala s barevným odstínem.

11. Pokud je necháte takto zaschnout, měly by pak v troubě pěkně naskočit.

12. Pečte v troubě vyhřáté na 160 °C přesně 11 minut. Nechte vychladnout, pak kolečka makronek poslepujte krémem a nechte alespoň dva dny odležet.

Jak přípravíte čokoládový krém na slepování:

Krém si můžete připravit než makronky zaschnou na plechu, upečou se a zchladnou.

1. Čokoládu a 20 gramů másla dejte do mističky.

2. Do smetany přidejte bylinky a přiveďte ji k varu.

3. Vařící smetanu pak přelijte přes sítko do misky s máslem a čokoládou, nechte úplně rozpustit a pořádně promíchejte.

4. Krém nechte vychladnout a je připravený na slepování – na makronky ho nanášejte ideálně opět pomocí cukrářského sáčku.