Čtenářský recept: Čokoládová panna cotta

Doba přípravy: 25 minut + tuhnutí cca 5 hodin (přes noc)

Množství: 6 porcí

400 ml 30% smetany

200 ml plnotučného mléka

50 g cukru

špetka soli

200 g hořké čokolády

6 plátků želatiny

1. Smetanu s mlékem nalijte do kastrolu se silným dnem, přidejte cukr se solí a uveďte do varu. Odstavte z ohně, do horké tekutiny nasypte na kousky nalámanou čokoládu a šlehejte metličkou, dokud se čokoláda nerozpustí.

2. Želatinu namočte do studené vody na 2 minuty. Změklé plátky vyždímejte a vhoďte je do horkého čokoládového mléka. Metličkou míchejte tak dlouho, až se želatina rozpustí.

3. Formičky (můžete použít i tenkostěnné šálky, skleničky nebo misky) vypláchněte studenou vodou a nevysušujte je utěrkou.

4. Nalijte do nich připravenou čokoládovou směs a nechte ji v chladu ztuhnout, nejlépe přes noc.

5. Okraje formiček opatrně objeďte špičkou nože, poté je asi na 10 vteřin ponořte do horké vody. Panna cotta kolem formy malinko povolí a vy ji pak snadno vyklopíte na talíř. Po vyklopení ihned podávejte.

TIP: Máte-li rádi více bílou čokoládu, neváhejte ji použít místo tmavé...