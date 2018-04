Čtenářský recept: Čokobuchta s krémem

Doba přípravy: 60 minut

120 g cukru

80 g hladké mouky + na plech

50 g rozpuštěného vychladlého másla + na vymazání plechu

3 vejce

2 žloutky

lžíce kvalitního kakaa

2 bílky

1 sáček vanilkového cukru

Na krém:

250 ml smetany

100 g cukru

3 žloutky

150 g kvalitní strouhané čokolády

1. Troubu vyhřejeme na 160 °C. Připravíme si vodní lázeň: v širším hrnci uvedeme do varu vodu a nad ni umístíme mísu. Do mísy nad vodní lázní dáme vejce, žloutky, cukr a elektrickým šlehačem šleháme tak dlouho, dokud směs nebude hustá. Pak mísu sundáme z lázně a mícháme do úplného vychladnutí.

2. Bílky spolu s vanilkovým cukrem ušleháme dotuha a do žloutkové směsi opatrně přimícháme mouku s kakaem, máslo a nakonec bílkový sníh.

3. Plech vymažeme máslem a vysypeme moukou. Těsto nalijeme na plech a pečeme asi 10 minut. Po upečení necháme korpus zcela vychladnout.

4. Připravíme si krém: do smetany přidáme cukr, žloutky a čokoládu. Dáme na mírný plamen a přivedeme k varu. Vaříme tak dlouho, dokud nevznikne hustý krém, který necháme vychladnout. Korpus podélně překrojíme na dvě poloviny a jednu potřeme polovinou krému. Přiklopíme druhou polovinou korpusu a celou buchtu potřeme zbytkem krému. Dáme ztuhnout do chladničky a před podáváním nakrájíme na řezy.