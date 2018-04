Čtenářský recept: Chlebová kočka

Doba přípravy: doba pečení asi 50 minut

Počet porcí: zhruba 30 krajíčků chleba

* 3 hrnky hladké mouky + mouka na poprašování

* čtvrt lžičky instantních kvasnic

* půl lžičky soli

* 1,5 hrnku vody

1. Postup je velice jednoduchý, je však třeba ho přesně dodržet. Ideální je zadělat si těsto už večer a druhý den je už vlastně vše hotovo.

2. Do mísy na kynutí nasypeme mouku, kvasnice a sůl, dobře promícháme a přidáme vodu. Opět promícháme. Přikryjeme potravinářskou folií a necháme v klidu a v teple asi 12 až 18 hodin kynout.

3. Poprášíme si pracovní desku, seškrábneme na ni těsto a zaprášíme moukou. Několikrát placku přeložíme přes sebe a necháme odpočinout asi čtvrt hodinky. Zformujeme placku do koule a dáme odpočinout na další dvě hodiny mezi dvě dobře pomoučené utěrky.

4. Půl hodiny před koncem odpočinku si rozehřejeme troubu na 230 stupňů Celsia i s formou, do které budete chleba dávat. Rychlým chvatem těsto přesuneme do formy a dbáme, aby se dostalo do všech záhybů.

5. Přikryjeme pečicím papírem a vložíme do trouby. Pečeme asi půl hodiny. Pak odkryjeme a dopékáme ještě 20 minut, aby se udělala nahoře kůrčička. Necháme vychladnout, pak vyklopíme na tác nebo talíř.

TIP: Chleba je křupavý, uvnitř vláčný, chutný. Je možné ho mazat, ale k červenému vínu chutná i jen tak, samotný.