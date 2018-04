Čtenářský recept: Bramborový salát pro diabetiky

Doba přípravy: 40 minut

Množství: 4 - 5 porcí

500 g brambory salátové

2 ks vejce

1 ks menší cibule

2 lžíce okapaná sterilovaná zeleninová směs DIA

2 ks sterilované okurky DIA

1 - 2 ks paprika zeleninová

domácí majonéza bez cukru (4 žloutky, šťáva z citronu, 350 ml slunečnicového oleje,sůl)

1 balíček (80 g) šunka Albert Excellent

sůl, pepř

1. Brambory omyjeme a uvaříme ve slupce. Uvaříme 2 vejce natvrdo. Po vychladnutí oboje oloupeme.

2. Brambory protlačíme skrz kolečko s mřížkou do misky. Vejce nakrájíme na kostičky a přidáme k bramborám. Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Přidáme do misky. Zeleninovou směs necháme okapat a přidáme k předchozím surovinám. Okurky nakrájíme také na drobno a dáme do misky. Čerstvou papriku omyjeme a část nakrájíme na drobné kostky, zbytek na širší proužky, které dáme stranou.

3. Připravíme majonézu: rozšleháme žloutky a mírně osolíme, za stálého míchání opatrně přikapáváme olej, když je majonéza smíchána opět dosolíme a přikápneme citronovou šťávu. Šunku nakrájíme najemno a vložíme k ostatním surovinám. Přidáme domácí majonézu. Vše osolíme a opepříme podle chuti.

4. Opatrně vše zamícháme odspoda, abychom nerozmělnili brambory na kaši. Salát ozdobíme nakrájenými proužky papriky a dáme do lednice odležet nejlépe do druhého dne.

Poznámka: Majonézu nesmíme míchat kovovým náčiním, neboť by se nemusela spojit.