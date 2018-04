Čtenářský recept: Bramborový salát jako od maminky

Moje maminka již dávno nežije. Chutě některých jídel ale cítím na jazyku dodnes. Jedním z těch jídel je její bramborový salát. Asi se už nikdy nedozvím tajemství jeho výroby. Možná že něco vyčtu z jejích zachovalých receptů, ale stejně to nebude ono. Snažil jsem se tedy o co největší přiblížení chuti, kterou mám stále v paměti a to bez ohledu na použitý postup a suroviny.

4 vejce

5 - 6 středně velkých brambor

směs na bramborový salát (sklenice 330 g)

cibule jedna střední

okurka, nakládaná, asi 2 ks

salám gothaj vcelku asi 10 dkg

hořčice plnotučná

sůl, pepř, špetička Glutasolu

lžička cukru

lžička octa

majonéza Hellmans

1. Den předem dáme uvařit asi 4 vejce na tvrdo, dál uvaříme 5 -6 středně velkých brambor. Samozřejmě záleží na odrůdě. Každý má asi oblíbenou tu svou. Já jsem spokojen a dávám přednost odrůdě "Princess". Pokud ji v obchodě uvidím, hned ji koupím a používám jako přílohové, tak i na salát.

2. Není to nutné, ale směs zeleniny na salát den předem 5 minut povařím, pak nechám vychladnout a druhý den teprve použiji. Nakrájená zelenina je pěkně změklá, ale není rozvařená.

3. Druhý den si připravíme velkou mísu a začneme do ní vše vkládat. Tip: Používám jako asi většina, to šikovné kulaté sítko, ale mám na krájení jeden dobrý odkoukaný fígl. Stačí vždy sítko do brambory, okurky a pod. - zanořit a lehce pootočit. Nemusí se pak jednotlivé dílky dodatečně nožem krájet.

4. Začneme tedy s bramborami. Do mísy přidáme zeleninu ze skleničky, nakrájíme asi tak půl velké cibule na drobno a dvě větší okurky a asi tři plátky gothaje (či jiného měkkého salámu). Opepříme, osolíme, přidáme asi tři lžičky hořčice, špetku glutasolu, lžíci octu, lžíci cukru. Vše dobře promícháme.

5. Teď přijde to hlavní: Je třeba ochutnávat a po malých troškách případně přidávat. Tu trochu přisolit či připepřit, trochu octa nebo cukru a pod. Každý dle své chuti. Na konec samozřejmě patří majonéza.

Poznámka: Nepoužívám žádný jogurt a podobné náhražky. Dávám majonézy jen opravdu málo a náhražky jsou vždycky jen náhražky. Takže použiji nejvýše jen jeden pytlíček majonézy pro jedno použití. Vše se dobře promíchá, chuť vyladí a dá vychladit do ledničky. Druhý den je salát pochopitelně ten nejlepší.