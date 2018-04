Čtenářský recept: Beránek s mandlemi

Doba přípravy: 20 minut + 45 minut pečení

Množství: 12 kousků

100 g mandlí

180 g másla

200 g krupicového cukru

1 sáček vanilkového cukru

5 vajec

sůl

300 g polohrubé mouky

1/2 sáčku prášku do pečiva

kůra z 1/2 citronu

máslo a mouka na vymazání a vysypání formy

1. Mandle nasypeme do kastrůlku se studenou vodou. Přiveďeme k varu a hned odstavíme. Spařené mandle oloupeme a osušíme. Nahrubo je rozsekáme nožem nebo v mixéru.

2. Máslo nakrájíme na malé kostky a necháme ho změknout v pokojové teplotě. Přendáme ho do mísy. Přisypeme polovinu krupicového cukru a vanilkový cukr a vyšleháme do pěny.

3. Do másla postupně zašleháme žloutky. V jiné nádobě vyšleháme z bílků a špetky soli polotuhý sníh. Pak do něj přisypáme zbylý cukr a došleháme ho na hladký, pevný sníh.

4. Do utřeného másla se žloutky nejprve vmícháme po částech prosátou mouku smíchanou s práškem do pečiva. Následně pak do hmoty vmícháme nahrubo nasekané mandle.

5. Do těsta vmícháme po částech sníh. Vlijeme ho do vymazané a vysypané formy. Přiklopíme a dáme do trouby vyhřáté na 200 stupňů. Pečeme 15 minut. Pak teplotu snížíme na 165 stupňů a pečeme ještě 30 minut.

6. Odklopíme zadní část formy a vpíchnutím špejle zkusíme, zda je beránek propečený. Necháme ho zchladnout ve formě zabalené do vlhké utěrky. Pak beránka vyklopíme a necháme úplně vychladnout.

Tip: Beránka cukrujte až po úplném vychladnutí.