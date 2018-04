Čtenářský recept: Bavorský krém

Doba přípravy: 50 minut

Množství: 4 porce

1 vanilkový lusk

400 ml plnotučného mléka

8 plátků želatiny

4 žloutky

70 g cukru moučky

200 g smetany

1. Vanilkový lusk rozřízneme, dřen vydlabeme, vmícháme do mléka a jednou přivedeme k varu. Pak vanilkové mléko odstavíme.

2. Želatinu namočíme do studené vody. Žloutky utřeme s cukrem v horké vodní lázni (a to nejlépe v kovové misce). Vanilkový lusk vyjmeme z mléka. Za stálého šlehání vlijeme vanilkové mléko v tenké pramínku do žloutkového krému. Šleháme tak dlouho, dokud není hmota tuhá a hutná.

3. Želatinu vymačkáme a rozpustíme v krému. Krém zchladíme a za stálého míchání ve velmi studené vodní lázni a uložíme do lednice. Jakmile začne krém želírovat, vmícháme ušlehanou smetanu.

5. Takto připraveným krémem naplníme 4 formičky, které jsme předtím vypláchly studenou vodou a necháme tuhnou v lednici asi 4 hodiny. Před podáváním formičky vyklopíme na talířky a můžete ozdobit čokoládovou omáčkou nebo jahodovým džemem či je můžeme ponechat ve formičkách...

Tip: Když nechceme na Velikonoce konzumovat tradičního beránka, mazance či řezy Mazurek, dělám tento lehký krém od německé kamarádky, který vždy sklidí úspěch...