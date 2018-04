Čtenářský recept: Babiččin úžasný ovocný kynutý koláč

Doba přípravy

40 minut + 1 hodina

Množství

2 plechy, takže hodn

Těsto:

20 dkg polohrubé mouky

30 dkg hladké mouky

10 dkg cukru krystal

necelá kostička droždí

1/3 litru mléka

2 vejce

3 špetky soli

10 dkg másla

2 polévkové lžíce oleje

Tvarohová náplň:

2 tučné tvarohy

1 vejce

troška rumu

vanilkový cukr

moučkový cukr dle chuti

Libovolné ovoce ( jablka, meruňky, švestky, rybíz, jahody,... )

Posypka:

60 g másla

120 g hladké mouky

60 g moučkového cukru

Do velké mísy nasypeme obojí mouku, doprostřed do mouky si vařečkou uděláme dolík. Do dolíku nasypeme cukr krystal a na cukr rozdrolíme droždí. Ohřejeme si mléko na vlažno a z ohřátého mléka několik lžic nalijeme do dolíku na droždí. Čekáme, než nám vzejde kvásek. Mezitím ve zbylém mléce rozkvedláme vejce a prozatím odložíme. Rozpustíme si máslo a do rozpuštěného másla přidáme olej. Jakmile nám vzejde kvásek, nalijeme do mísy mléko s vejci a trošku zamícháme, přidáme sůl a nakonec vlijeme už trochu zchladlou směs másla a oleje. Těsto pořádně vypracujeme pomocí hnětače ( klidně i ručně vařečkou, ale je to pracnější ), poprášíme lehce hl. moukou a zakryjeme utěrkou, odložíme na teplé místo a necháme hodinu vykynout. Pokud nám těsto nechce při pokojové teplotě kynout, klidně ho strčíme i s utěrkou do trouby zapnuté na sotva 50 stupňů. Po vykynutí si těsto po půlce "vylijeme" na 2 vymazané plechy a pomocí stěrky ho rozetřeme po celém plechu. Na těsto rozetřeme tvarohovou náplň, kterou si vytvoříme v mezičase, když nám těsto kyne, tím, že smícháme všechny suroviny na náplň. Na tvaroh poklademe nakrájené omyté ovoce a ovoce posypeme posypkou, kterou si taktéž uděláme v mezičase kynutí ( opět smícháme všechny suroviny na posypku a ručně uhněteme ). Pečeme v předehřáté troubě na cca 175 stupňů. Doporučuji péct po jednom plechu a pečeme tak 15 - 20 minut ( poznáme podle okrajů, jakmile zezlátnou ).

Poznámka

Koláč je opravdu výborný, těsto je velmi jemné a nadýchané. Je skvělý ve všech ovocných variantách, pokud si ovšem zvolíme ovoce, které je kyselejší ( rybíz, jablka,... ) doporučuji ještě před pečením posypat ovoce vanilkovým cukrem ( jablka i skořicí ).