Doba přípravy

10 min + 30 min pečení

35 dkg hladké mouky

30 dkg cukru písek

1 lžička mleté skořice

1 lžička jedlé sody

2-3 lžíce kakaa holandského typu

1 vejce

1/2 l acidofilního mléka

2 dcl oleje

Do velké mísy dáme všechny suché přísady a důkladněje promícháme. Přidáme zbylé ingredience a promícháme. Celé nalijeme do olejem vymazaného a moukou vysypaného velkého plechu.

Pečeme na 175 stupňů přibližně půl hodiny. Upečenost testujeme špejlí, měla by vyjít ven s malými drobečky.