Čtenářský recept: Sekaná v srnčím hřbetu

Doba přípravy

cca hodinku

Množství

5-8

1/2 mletého masa

koření dle chuti (sůl, pepř, česnek, majoránka)

1 vajíčko

Na naplnění - tvrdý sýr, vajíčko, uzenina, červená paprika, příp. hrášek, kukuřice....

Formu na srnčí hřbet vyplníme v tloušťce cca 1cm směskou umíchanou z mletého masa a koření. V hrnečku si rozmícháme vajíčko, do kterého nastrouháme tvrdý sýr. Ten vylejeme do formy. Vezmeme uzeninu (párky, klobásu...)a vložíme do vajíčka. Kolem naskládáme vše, co máme - zeleninu - papriku, hrášek, kukuřici - vše, aby výsledný efekt byl hezky barevný. Nakonec zbytkem cca 1/3 masa uděláme "poklop" na náš výtvor a dáme ho do trouby upéct. Pečeme cca 45 minut. Poté necháme vychladnout a schládlé vyklopíme. Nakrájíme na plátky a podáváme buď s bramborem jakkoliv upraveným, nebo klidně s krajíčkem chleba. Obložíme zeleninou.