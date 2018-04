Čtenářský recept: Hastroše

Doba přípravy: 45 minut

Množství: 5 kousků

3/4 kg krůtího masa (nebo kuřecí, krkovička, co má kdo rád

3 vejce

2 lžíce solamylu

1 1/2 lžíce maggi

1/5 lžíce majoránky

1 lžička soli

1 lžička vegety

špetka pepře

1/5 lžičky mletého kmínu

0/5 lžičky kari

0/5 worchestrové omáčky

3 kapky chilli

10 stroužků česneku

1. Všechny igredience rozšleháme na omáčku. Maso naklepeme, všechny plátky masa namočíme do omáčky, naskládáme do sklenice na sebe, zbytkem omáčky zalijeme maso, zavřeme sklenici a dáme do lednice.

2. Maso grilujeme, ideálně na venkovním grilu.

Tip: Doporučuji otevřít až po dvou dnech. Ale jinak takto naložené maso vydrží v lednici až dva měsíce.