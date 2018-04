Příběh Hanky: S přítelem nejsme schopni vyřešit, jak platit nákupy

S přítelem Jirkou jsme spolu zhruba tři roky. Dlouho jsme bydleli každý ve svém, ale před několika měsíci jsem se nastěhovala já k němu. Oba jsme rozvedení a máme z manželství dvě děti. Já syna a dceru, Jirka dva syny.

Je mi 52 let a byla jsem vdaná víc než dvacet let. Naše manželství bylo dlouho celkem pohodové, než začal bývalý manžel podnikat. Tak se do své práce ponořil, že zapomněl na mě, děti, celý náš domov. Postupně jsme se jeden druhému odcizili. Když jsem si mu stěžovala, že jsem pořád na všechno sama, zpočátku mě uklidňoval, že to nebude dlouho trvat, rozjede firmu a pak už bude jen náš. Firmu se podařilo rozjet celkem brzy, byl úspěšný, našel díru na trhu a dařilo se mu. Jenže náš už pak nebyl nikdy.

Nakonec to nemohlo skončit jinak než rozvodem. Už jsme si neměli co říct a ani děti si s otcem nebyly blízké. Byl už doma cizincem. Tak se prostě jednoho dne sbalil a odešel. On sám podal žádost o rozvod. Nechal si chatu a auto, nám zůstal velký byt.

Rozvod byl pro mě na jednu stranu vysvobozením, ale na tu druhou jsem ho vnímala jako prohru. Ale s dětmi nám bylo doma dobře. Holka i kluk studují vysokou, jsou úspěšní a bezproblémoví. Exmanžel jim platí i dost vysoké alimenty, takže po finanční stránce nestrádáme.

Nová láska

Časem mi však začala chybět mužská náruč. Přeci jen jsem ještě nebyla tak stará, abych musela být bez chlapa. Náhoda nebo osud tomu nahrály a já potkala Jirku. Je už pár let rozvedený, jeho synům je 15 a 17 let. Žijí s matkou, on bydlí sám a kluci ho celkem pravidelně navštěvují. Mají hezký vztah. Jirka na ně pochopitelně platí alimenty, dokonce více, než by měl. Má kluky moc rád a nechce, aby finančně strádali, když s nimi nežije.

Když to mezi námi začalo být vážnější, začala jsem u Jirky trávit čím dál víc času. Nejdříve jsem tam párkrát přespala, pak jsem tam bydlela třeba týden a vrátila se domů jen na pár dnů. Nakonec jsme se domluvili, že se k němu přestěhuji. Jeho byt je sice mnohem menší než ten můj, ale je tam sám. V tom mém stále žijí moje děti a není důvod, proč by se měly stěhovat jinam.

S Jirkou je mi dobře, je to pohodový klidný chlap. Z ničeho nedělá moc vědu. Ovšem poslední dobou to u nás skřípe, co se týče financování našeho společného bydlení a hospodaření. Nejsme schopní nastavit nějaká pravidla.

Starám se o dvě domácnosti

Než jsem se k Jirkovi nastěhovala, platil všechny své výdaje sám. Když jsem u něj občas přespala i na víc dnů, třeba jsem nakoupila ze svého, ale jinak jsem to neřešila. Ale teď už bydlíme spolu. On má vlastní byt, ale pochopitelně za něj musí něco platit, za vodu, elektřinu a podobně. Já stále platím výdaje za svůj byt, i když v něm bydlí děti. Jenže si ještě nevydělávají, ale nakupují si samy z peněz, které dostanou od svého otce. Já tam jezdím tak dvakrát do týdne jim pomoci s vařením a tak.

O přítelovu domácnost se starám hlavně já. Vařím, peču, uklízím. Jirka to nechal na mně. Já občas něco přivezu, nakoupím, když není doma (u něj) nějaká potravina, kterou budu potřebovat. Mám ale dost nepříjemné pocity z toho, jak co financovat, jestli mu mám přispívat na nákup, který udělá on. Nebo jestli mám chtít peníze po něm. Mám mu přispívat na bydlení?

Výdaje, které jeden i druhý uděláme, si nikam nezapisujeme, takže nemáme přehled. Nejsem na to zvyklá, vždycky jsem vyšla, navíc z minulého manželství jsem ani peníze moc řešit nemusela. Měli bychom ty finanční toky nějak spravedlivě nastavit, aby ani v jednom z nás nebobtnal pocit, že žije na úkor druhého. On se někdy tak divně tváří, když třeba přinese nákup, utrousí, kolik ho to stálo, jak je všude draho. Nebo nadává, že ve schránce jsou jen samé složenky. Já mu pak vždycky strčím peníze jako příspěvek, on si je vezme, ale není schopný začít mluvit o nějakých pravidlech.

Jsem z toho tak trochu otrávená, čekala jsem od něj víc velkorysosti, není žádný chudák, příjem má slušný a sám ze svých peněz to netáhne. Já mu každou chvíli něco přispívám a kupuji, připadám si sama velkorysá dost. Naštval mě i pár víkendů zpátky, kdy nabyl přesvědčení, že moc utrácí a chtěl po mně zaplatit celý víkendový nákup. Já se ohradila, protože ten víkend utrácel hlavně za program a jídlo pro své dvě děti. Já s nimi prakticky vůbec nebyla.

Hanka

Názor odbornice

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12

Vážená Hanko, píšete, že byste ráda řešila finanční hospodaření ve společném soužití s partnerem. Současné financování probíhá takzvaně ad hoc, což v praxi někdy znamená, že se oba cítíte nedoceněni. Bude dobré, abyste začali jakýmsi přehledem, co společné živobytí stojí. Až budete mít oba dva vyčísleno, kolik do společného živobytí měsíčně investujete, můžete mluvit o podílu, kterým byste každý z vás pravidelně přispívali. Užitečným pravidlem je, že byste se na společném hospodaření měli podílet oba částkou odpovídající vašim příjmům, které vůbec nemusí být stejné. V praxi to pak znamená, že méně vydělávající přispívá do společného rozpočtu poměrnou (menší) částkou. Velký rozdíl od vašeho současného fungování však tkví v tom, že přispíváte pravidelně oba ze společných peněz. Kdybyste si nevěděla rady, neváhejte se obrátit na některou z manželských poraden, kde vám s počty pomohou profesionálové. V Praze naleznete kontakty na www.csspraha.cz, mimo Prahu na www.amrp.cz.

