Čtenářská recept: Limetkový koláč nepečený

Doba přípravy

1 h

Množství

10-12

korpus

1,5 balení bebe sušenek (červené balení)

125 g rozpuštěného másla

Náplň

1 Salko

1 tvaroh

Vymačkaná šťáva ze 3 limetek

Nastrouhaná kůra ze 3 límetek

1 šlehačka ke šlehání

2/3 želatiny z balíčku (prašková)

Vrchní část

100 ml vody

šťáva a kůra ze 2 limetek

100 g cukru

1/3 želatiny z balíčku (prašková)

1.korpus: Rozdrtíme bebe sušenky, přidáme rozpuštěné mléko, promícháme a rozprostřeme do koláčové formy, umačkáme, při krajích vyšší. Necháme vychladnout v ledničce.

2.náplň: V míse smícháme kondenzované mléko, tvaroh, limetkovou šťávu a kůru. Smetanu vyšleháme a přidáme do směsi.Dle návodu připravíme želatinu, odebereme 2/3 (1/3 si necháme na vrchní část) a přimícháme do tvarohové směsi. Navrstvíme na korpus a dáme ztuhnout do ledničky.

3.vrchní část: Po ztuhnutí dortu si připravíme vrchní část. Suroviny společně zahřejeme, necháme chvíli zchladnout a nalijeme na vychlazený koláč. Dáme do ledničky ztuhnout.