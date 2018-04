Čtenářky zhubly první kila. Jedí maso, luštěniny teď nesmí

Přinášíme vám první výsledky a informace, abyste třeba i vy, naše čtenářky, mohly začít hubnout a zbavily se do Vánoc nadbytečných kilogramů.

Víte například, že je zejména v počátcích redukčního režimu lepší upřednostňovat bílkoviny z masa před luštěninami?

Markéta: Neměla by se oddávat chutím

U Markéty se odbornice z brněnského Institutu kompliment zaměřují zejména na ženské problémové partie, ale potřebná je u ní celková redukce váhy.

Markétě byly zjištěny hraniční hodnoty hormonů štítné žlázy, užívá proto léky pro stabilizaci. "Štítná žláza ovlivňuje rychlost metabolismu, může jej zpomalovat a to může být jednou z příčin zvyšování hmotnosti. U Markéty však problém není vážný, díky lékům je stav kompenzovaný, takže by to nemělo mít větší vliv na redukci váhy," říká Gabriela Knosová.

Markéta je velmi zvídavá, plánuje si jídelníček dopředu a má podporu ve svém okolí. V minulosti si zvykla jíst intuitivně, tedy poslouchat tělo a dát mu to, na co má zrovna chutě. Pozor však na to! Právě chutě jsou často známkou nutričně nevyváženého jídelníčku.

"Snažíme se proto ve stravování vyvážit příjem bílkovin a sacharidů tak, aby redukce probíhala čistě z tukové tkáně," říká nutriční terapeutka.

Helena: Místo luštěnin raději maso

Postava Heleny spadá do kategorie "gynoidní typ", problematické jsou tedy zejména boky, stehna a hýždě, na jejichž redukci se odbornice zaměří v individuálně nastaveném cvičebním plánu. Nicméně zeštíhlení je stejně jako v případě Markéty potřebné v celé postavě.

Helena v současnosti zažívá naprostou změnu jídelníčku. "Zatímco dříve jsem jedla maso spíš náhodně a docela málo, nyní je spolu se zeleninou hlavní složkou denní stravy," říká.

"Helena nebyla zvyklá jíst denně kvalitní bílkoviny, proto si postupně zvyká na navýšení příjmu libového masa či ryb. Dříve preferovala luštěniny, které jsme dočasně z jídelníčku vyloučily, protože ve srovnání s masem obsahují při srovnatelném příjmu bílkovin vyšší podíl sacharidů a v případě sojových bobů i tuku," vysvětluje terapeutka.

I Helena má snížený podíl aktivní svalové hmoty a nadměrné zastoupení tuku. Do konce programu (tedy poloviny prosince) by ráda shodila 10 kilogramů.

Petra: Kromě hubnutí má práci a rodinu

Problematickými partiemi jsou u Petry pas a břicho, současně bude cvičební plán zaměřen i na formování stehen. Výzvou je pro ni skloubení nového režimu s péčí o malé děti a se zaměstnáním. Byla zvyklá jíst velmi nepravidelně - až v momentě, kdy na to byl čas.

"S pravidelností je to teď lepší, nemlsám a dělám si svačiny," říká Petra. Nadváha se vyskytuje v celé rodině, proto chce hubnout i kvůli prevenci a udržení zdraví, aby byla aktivní maminkou.

"Dělá pokroky, zkouší do jídelníčku i více zařadit ryby, kterým dřív moc nefandila. Má za sebou i cyklistický víkend v náročném terénu, kde si se stravováním poradila velmi dobře a fyzickou zátěž zvládla bez problémů," konstatuje Gabriela Knosová.