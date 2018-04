Čtenářky si přes Vánoce chtějí udržet linii, mají tipy na recepty

Nějaké to kilo by pak ještě všechny účastnice projetu Hubneme pro zdraví chtěly shodit po novém roce, což jim doporučují i odbornice z brněnského Institutu kompliment, které je vedly po celou dobu redukčního programu.

Helena bude mít candáta s bramborovým salátem

"Mým jediným cílem je přes svátky nepřibrat, a pokud by se tak stalo, v lednu opět začít s rozumným příjmem stravy a zvýšenou mírou pohybu. Základem je přemýšlet a uvědomovat si, že každý kousek cukroví, chlebíček či jednohubka má svoji kalorickou hodnotu. Když už si chci dopřát takové pochutiny, je důležité myslet na to, že příjem a výdej energie by měly být v rovnováze, takže určitě nezapomínat na pohyb - procházky, výlety, plavání nebo cvičení," plánuje Helena.

Na štědrovečerní tabuli u ní nebude chybět čočková polévka, candát a bramborový salát.

"Čočkovou polévku nezahušťuji moukou, candát může být na grilu a bramborový salát bude hodně zeleninový a místo majonézy s jogurtem."

Za týden, v pátek 23. prosince, vám přineseme vítězný příběh čtenářky, která zaslala do redakce své zkušenosti s hubnutím. Čtenářka získá víkendový wellness pobyt pro dvě osoby v luxusním wellness & spa hotelu Augustiniánský dům v Luhačovicích.

Důležité je podle Heleny ochucení, aby nikdo neměl pocit, že jde o dietní stravu.

Petra: Dám si všechno, ale s mírou

Petra si nechce odpírat žádná lákadla, ale s mírou. "Cukroví si dát například po jednom dvou kouscích občas místo svačiny, odlehčit bramborový salát, a pokud možno zvolit i jinou úpravu masa než smažení." Také plánuje více pohybu, rozhodně nechce jen odpočívat u televize a kafíčka.

S Vánocemi je neodmyslitelně spojené cukroví, které je ve většině případů kalorickou bombou. Například vosí hnízdo má asi 2 100 kJ /100 g, vanilkový rohlíček 2 437 kJ /100 g, což se vyrovná například energické hodnotě jednoho kilogramu jablek nebo 2,5 kilogramu rajčat.

I vánoční recepty můžete odlehčit

Některé druhy cukroví jsou však vhodnější než jiné. Markéta se s námi podělila o recept na müsli hrudky od své kamarádky.

Ty vyrobíme z poloviny sáčku ovesných vloček, 15 deka cukru (můžeme nahradit medem), stejného množství oleje, přidáme 10 dekagramů hladké nebo celozrnné mouky, polovinu kypřícího prášku a dvě vejce. Do směsi dále přidáme sušené ovoce (rozinky, meruňky a podobně), ořechy a skořici. "Před pár dny jsem toto cukroví upekla a je vynikající," říká Markéta.

A co na to říkají odbornice z Institutu kompliment?

"Mezi vánočním cukrovím jde o lehčí variantu, hrudky by však mohly být i dietnější po několika malých změnách. Když použijete sto gramů medu místo sto padesáti gramů cukru, ušetříte téměř devět set kilojoulů, medu může být méně, protože má vyšší sladivost než cukr. Množství oleje by bylo možné snížit o třetinu na sto gramů a ušetřit dokonce 1 850 kilojoulů. Při použití celozrnné mouky výrazné energetické úspory sice nedosáhnete, ale snížíte glykemický index a zvýšíte sytost. Sušené ovoce obsahuje hodně cukru a ořechy zase tuk. Pokud jich použijete s mírou, můžete ušetřit více jak tisíc kilojoulů. Úprava se vyplatí, zbavíte se 3 700 kilojoulů a pochutnáte si stejně."

Petra přidává rodinný recept na vánoční ovocnou omáčku, tradující se od její prababičky, možná i déle. Přestože je, jak sama říká, kalorickou bombou, je výborná samotná jako dezert, nebo třeba k snídani s vánočkou.

"Spolu s vanilkovým cukrem a kouskem celé skořice se vaří jablka nakrájená na kousky, sušené švestky, sušené nebo zavařené hrušky, rozinky, lískové i vlašské ořechy - může být i další ovoce či ořechy dle chuti. Mezitím si nachystáme máslovou jíšku, kterou zjemníme smetanou a nalijeme do povařené směsi ovoce a ořechů. Podle chuti dosladíme."

Gabriela Knosová z brněnského Institutu kompliment potvrzuje, že jde o opravdovou kalorickou bombu, protože všechny použité ingredience jsou vysokoenergetické.

"I zde je však možné udělat změny v receptu a ušetřit tak alespoň pár kilojoulů. Namísto zavařovaného ovoce použijte čerstvé. Máslovou jíšku vynechejte, a aby měl dezert hustější konzistenci, přidejte trochu více švestek. Namísto šlehačkové smetany použijte smetanu na vaření. A zvlášť pokud použijete sušené ovoce, dezert nedoslazujte."

Helena v průběhu redukčního programu bojovala s chutí na sladké, ovšem cukroví ji prý příliš neláká. "Mám ale ráda perníčky, které v té záplavě cukroví přece jen nejsou takovým prohřeškem. Zátěžové vánoční období jsme s odbornicemi probíraly a perníčky, samozřejmě v rozumné míře, jsou "povolené". Ideální však je i v nepravidelné sváteční době dodržovat racionální jídelníček, který by měl zabránit výkyvům hladiny cukru v krvi, která podporuje "žravé návaly"."

První týden v lednu si úspěchy v hubnutí Heleny, Markéty a Petry můžete přečíst v závěrečné reportáži.