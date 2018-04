Čtenářky prozradily jídelníček, který jim pomohl zdravě zhubnout

Jídelníček měla každá z trojice hubnoucích čtenářek jiný, ale vždy se skládal ze stejných povolených potravin.

"Záleželo na každé, jaké jídlo si připraví. Snídaně byla celozrnné pečivo a k tomu si vzala každá to, na co měla chuť (stále ale z povolných potravin). Tedy například sýr cottage, šunka a zelenina. Nebo chléb s flórou a tvarůžky a opět zelenina. Dopolední svačina obsahovala bílý jogurt, kefír či tvaroh s kouskem ovoce. V poledne pak maso se zeleninou. Ovšem bez přílohy, ty byly po celou dobu redukčního programu omezené. K odpolední svačině opět pečivo s něčím jako při snídani. A večer ideálně zeleninový salát s nějakou bílkovinou či zeleninová polévka," prozradily čtenářce Miladě svůj denní stravovací režim.

Zároveň ale dodaly, že bez cvičení by hubnutí určitě nebylo tak úspěšné.

Trojice čtenářek OnaDnes.cz začala hubnout v září a po čtvrt roce zeštíhlela, zvýšila si sebevědomí a změnila si postavu.

"Protože prodávám letenky, nechtěla jsem se jednou dostat do situace, kdy pro sebe budu muset kupovat dvě místa v letadle," vtipkovala o své motivaci pětatřicetiletá Markéta.

Všechny tři si pochvalují, jak moc jim k hubnutí pomohl právě přístup Institutu kompliment, který pro každou z nich vypracoval individuální plán.

"Nejenže mi odbornice vypracovaly individuální stravovací a pohybový plán, ale celou dobu mě vedly a usměrňovaly. A také to pro mě byla motivace vytrvat. Přece jen to, že dvakrát týdně docházíte do centra konzultovat jídelníček, cvičit, vážit se a přeměřovat se, udělá své," svěřila se Markéta.

Iva zhubla více než osm kilogramů, postavu si vytvarovala natolik, že si její známí myslí, že zhubla dokonce o 15 kilogramů. "Iva je pěkným příkladem a motivací pro všechny ženy, které si myslí, že s blížící se padesátkou a několika prožitými jojo efekty své ideální váhy již nedosáhnou," řekla Kristýna Galová z Institutu kompliment.

Beáta byla sice vždy aktivní a sportovala, i tak ale měla nadváhu. "Vždycky jsem si myslela, že čím víc budu cvičit, tím víc budu hubnout. V komplimentu mi dokonce odbornice omezily některé pohybové aktivity a doporučily více prostoru pro odpočinek, přesto šla váha dolů," řekla Beáta, podle níž je důležité nenechat se odradit menšími neúspěchy.