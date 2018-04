Čtenářky OnaDnes.cz rozhodly: novým sex idolem je herec Colin Firth

Britský herec, který se proslavil zejména díky rolím ve filmech jako Valmont, Anglický pacient, Deník Bridget Jonesové, Láska nebeská nebo Mama Mia!, získal celkem 828 hlasů, a porazil tak další sympatické kolegy, jako je Gerard Butler (625) či David Boreanaz (563), na pěkné čtvrté pozici se pak v zahraniční konkurenci umístil Vojta Dyk (513).

Nejsem žádný sex symbol

Dobrá, jako svůdce Valmont nebo slavný pan Darcy z Austenové Pýchy a předsudku ještě možná mohl sklízet obdivné pohledy žen. Ale co poněkud sucharský partner smolařky Bridget Jonesové v trapném svetříku s jelenem nebo rozpačitý spisovatel z kultovní Lásky nebeské či koktavý král z oscarového trháku Králova řeč? Copak takhle vypadá idol ženských srdcí?

Ostatně ani sám Colin Firth se v roli sexuálního symbolu moc necítí. "Mé ženě to přijde legrační," podotýká. "Zná mě spíš jako chlápka, který po sobě neuklízí ponožky a neholí si vousy."

Šťastně ženatý

Je narozen ve znamení Panny a pochází z akademického prostředí, takže není divu, že "slušňák" Colin není zrovna lákavým soustem pro bulvární média. Svou první ženu, herečku Meg Tilly, poznal při natáčení Valmonta a má s ní dvacetiletého syna Willa. Poté, co jejich vztah skončil, seznámil se při práci na televizním seriálu s italskou produkční Livií Giuggioliovou, která je jeho partnerkou už patnáct let. Spolu mají dva kluky - devítiletého Lucu a sedmiletého Mattea.

"Byla to láska na první pohled," vzpomíná herec na první setkání s Livií. "Je to italská krasavice a také nejchytřejší žena na této planetě," hovoří obdivně o své manželce, kterou by prý nikdy v životě nedovedl podvést. "Jsme spolu 15 let, což je na Hollywood docela dobrý průměr. A budeme spolu navždy," tvrdí herec k velkému žalu tisíců svých fanynek. Jenže, upřímně, Colin Firth je možná tolik sexy právě pro svou dokonalou image slušňáka a správného chlápka...