Máte problémy s oblékáním? Přihlaste se do našeho módního seriálu

Staňte se naší modelkou Máte široká ramena?

Malá či velká prsa?

Nevýrazný pas?

Silná stehna?

Velký zadek? Pokud řešíte problematické partie a marně se pokoušíte jeden či více nedostatků své postavy skrýt a máte odvahu předstoupit před kameru, hlaste se. Na e-mail ona@idnes.cz pošlete e-mail s fotografiemi celé postavy (ideálně v plavkách) a obličeje. Do nadpisu e-mailu uvádějte Módní seriál OnaDnes.cz Uveďte svůj věk, telefon, velikost oblečení a bot a také to, kterou partii těla nejvíce řešíte. Přihlášky zasílejte do neděle 24. března 2013. Vybrané čtenářky budeme postupně kontaktovat.