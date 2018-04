Čtenářky: Jak se nám rodilo...

Blanka: Hrůza a rajská zahrada

Bylo mi 19 let a nevěděla jsem o porodu vůbec nic než jsem něco stihla zjistit, dcera se narodila předčasně v 7 měsíci. U příjmu ve 2 hodiny ráno mi v bolestech a poté co již odtekla plodová voda nějaký mladý asistent pokládal otázky typu máte psa, máte to s manželem apod.

Poté mě sestra která měla teplou deku kolem ramen a lyžařské podkolenky (bylo to v listopadu) odvedla do koupelny, kde jsem se musela svléknout donaha a vysprchovat, podotýkám, že tekla pouze studená voda a okno bylo dokořán…..

Krátce na to mě odvedla na sál, kde jsem ležela úplně sama a až po několikerém volání halo pojďte si ke mně, seběhlo se pár lidí a v půl 4 byla Kája na světě.

Neodradilo mě to mám dnes ještě dceru a syna ti byli později v Motole a manžel byl se mnou a byla to procházka rajskou zahradou.

Eva: Roďte u "svého" lékaře



Na otázku, "jak se mi rodilo", odpovím jednoznačně: skvěle. Při porodu byl přítomen můj lékař, který se o mne celé těhotenství staral a mluvil na mne velice klidným a tichým hlasem, což mne velice uklidňovalo. Porodu se také zůčastnila moje maminka, která se mnou byla po celou dobu. Dnes je mi 30 let, mám krásného 6tiletého chlapce a s přítelem uvažujeme o druhém dítěti. Myslím si, že velmi záleží na tom, jak se maminky se svými lékaři domluví a že v dnešní době skoro každý lékař své pacientce vyhoví, pokud chce, aby byl u porodu. Proto radím všem maminkám: Nebojte se porodu a vezměte k porodu svého lékaře/řku a blízkou osobu, a pak vše hravě zvládnete:)

Jitka: V Německu super



Mám dvě holčičky (3,5a 7 měsíců), které jsem rodili v nemocnici.Samozřejmě i já jsem měla strach z porodu jak to bude probíhat...,ale oba dva porody proběhly celkem v klidu a přirozeně (bez PDA). Dostala jsem jenom homeopatické tabletky pro zmírnění bolesti a při porodu mě manžel masíroval záda spolu s porodní asistentkou.

Ještě chci říct, že jsem rodila v Německém Augsburgu, kde mě na porod připravovali s porodní asistentkou, která s vámi je u porodu. Tuto porodní asistentku si vyberete a ona k vám večer, ráno, prostě kdykoliv přijede do porodnice, kdyz vám začíná porod. U porodu se mnou byla jenom ona a manžel a když miminko bylo na světě přišel lékař, který vše zkontroloval.

Ještě tady neexistuje žádná hekárna jak to je v Čechách, můžete se pohybovat všude, jít na kafe...(samozřejmě v areálu).

Po porodu jdete na pokoj, který nemá telefon, televizi prostě nic, chtějí, abyste byla s dítětem v klidu. Za tři dny jsem byla propuštěna domu, kam pak dochází šest neděl ta samá porodní asistentka. Prostě super. Přístup perfektní.