Čtenářka: Vlastní děti vyhnal a soud mu pomohl

Půl roku před rozvodem si zeť našel jinou ženu.



Děti jsme si s manželem brali k sobě na sobotu a neděli, ale když jsme je v neděli přivezli domů, vyběhl opilej otec z domu a řval na nás: Vypadněte tady nemáte co dělat.



Vlastní děti vyhnal. Vnučce bylo sedm let a vnukovi osm. Přitom vnuk trpěl epilepsií. To, co děti prožily bylo hrozné. Bohužel nezbylo nic jiného, než si je vzít k nám do paneláku.

Otec jim nedovolil vzít si z domova ani hračku. Jak se začalo jednat o dům začal dělat z nás a dcery blázny a požadoval různé vyšetření. Děti se ho bály mlatil je a bil i dceru. Bál se že dům při rozvodu dostane dcera s dětmi.

Děti se už ale do domu vrátit nechtěly, a tak i s dcerou přišly o střechu nad hlavou. Soud řekl, že děti s matkou mají kde bydlet a dům přiřkl otci. Otec se o děti nestará a ani se s nima nestýká. Dokonce,když dcera požádala o zvýšení vyživného u soudu, opatrovnice dětí žádala o snížení. Namísto aby se zastala dětí zastávala se otce, přitom on má dvě auta, motorku,dům.



Z dětí máme radost úspěšně studují na víceletém gymnáziu. Vnučka je dokonce premiantkou třídy.