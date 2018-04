Čtenářka Sylva předvádí letní šaty: vzdušné a krásné na každé postavě

personalistka, Liberec

* Máma dvacetileté dcery a sedmnáctiletého syna se přihlásila do naší soutěže, aby jednou mohla ukazovat hezké fotky vnoučatům.

* Není milovnice velkých módních výstřelků. Do práce nosí sukně i kalhoty, vybírá si pohodlné boty na klínu nebo vyšším širším podpatku. "Žádné lodičky na jehle u mě nenajdete," říká.

* Nejraději nakupuje při pravidelných návštěvách v USA. "Hezké oblečení i boty se tu dají nakoupit za dobré ceny a to mě baví."

* Nakupuje opravdu ráda. "Můj šatní k přetéká, ale stále dokupuji. Když se nadchnu pro nějakou sukni, dokoupím k ní pak postupně svetřík, botky, bižuterii...," směje se Sylva Kobosilová.