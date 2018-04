Někdy klientovi zůstanou jen trenky, ostatní vyhodíme, říká stylistka

Jako každá správná ženská má Simona šatník plný oděvních kousků, o kterých je přesvědčena, že se bez nich nemůže obejít. Proto návštěvu stylistky očekávala s lehkými obavami. A ty se také posléze naplnily, i když závěry expertky nebyly zase tak radikální.

Očima Simony: "Tak tohle bylo nejhorší. Dodržování jídelníčku od výživové poradkyně je proti tomu procházka růžovým sadem. Jen si představte, že se někdo probírá vaším šatníkem a říká vám, že váš vkus, který jste až dosud pokládali za dobrý, zas tak vytříbený není. A do toho se padesátkrát převlékáte a s každým přetažením šatů přes hlavu vypadá váš účes a make-up hůř a hůř… Ale když jsem se pak podívala s odstupem (a posilněná šálkem kávy) na hromadu oblečení, které mi stylistka Lenka doporučila vyhodit, musela jsem uznat, že ví, co dělá. Kromě jednoho kousku, kterého je mi vážně docela líto, šlo o oblečení, ve kterém jsem se nikdy necítila zvlášť skvěle. Skončilo v kontejneru pro charitu, třeba někomu bude sedět líp než mně. PS: Ten jídelníček funguje skvěle."

"K Simonině šatníku jsem přistupovala na svůj vkus docela shovívavě, protože moje klientka momentálně intenzivně pracuje na změně svého životního stylu a postavy, takže je velký předpoklad, že za několik týdnů či měsíců bude mít o nějakou tu velikost méně," prozradila Lenka Forejtníková. "Někdy se totiž stane, že klientovi zůstanou po mé návštěvě jen trenky, všechno ostatní ze skříně vyhodíme."

Tentokrát Lenka udělala malý kompromis a některé kousky v šatníku Simony ponechala s tím, že se k nim spolu později vrátí a uvidí, jak budou sedět. I tak její skříň pořádně prozkoumala a přibližně patnáct kousků bez milosti vyřadila.

Květované šaty a krajka pryč!

Do kontejneru pro charitu tak putovalo například zeleno-černé triko s pruhy na šířku, černo-bílé květované šaty s dlouhými rukávy, které Simonu dělají podle slov stylistky starší nejméně o dvacet let, nebo zelený krajkový top, s nímž se naše čtenářka neloučila ráda, protože patří k jejím oblíbeným. "Jen co odejdete, dám ho zase zpátky do skříně," odmlouvala žertem, ale později přiznala, že Lenčiny rady bere vážně a hodlá se jimi řídit.

Pod kolena, nebo do půl lýtek?

Simona se netají tím, že ráda nosí sukně a šaty, kterých má v šatníku docela zásobu, a tak se na ně se stylistkou zaměřily.

Čtenářka Simona se na konci roku přihlásila do společného projektu seznamovací agentury Náhoda a magazínu OnaDnes.cz. V průběhu ledna a února pod vedením odborníků mění svůj životní styl i image a nakonec možná najde i lásku. Více o projektu ZDE.

Například velmi zajímavé modré vzorované šaty v asijském stylu se Lence docela líbily a byly v souladu i se Simoninou barevnou paletou, ale stylistka klientku upozornila na to, že nápadné motivy v pase zbytečně upozorňují na partie, na které nechceme upozorňovat.

Zajímavé byly také Lenčiny rady týkající se volby délky sukně. Ta by podle stylistky měla být taková, aby co nejvíce lichotila nohám, které by měly vypadat co nejladněji a nejštíhleji.

Prozradila také trik, jak to zjistit. Vezmete větší šál a ovineme jej kolem pasu jako sukni. Postupně pak šál zvedáme a sledujeme v zrcadle svůj odraz. Jakmile najdeme délku, která odhaluje nohy v té nejelegantnější podobě, máme ideální délku sukně. Ta je v případě Simony přibližně v polovině kolen. Více v následujícím videu:

VIDEO: Stylistka radí, jak vybrat správně dlouhou sukni

Asymetrický střih je trefa

Ale zpět ke čtenářčině šatníku, ve kterém stylistka objevila i hotové poklady. Jako například černé šaty s bílými puntíky a zajímavým střihem. "Obecně tento vzor klientkám s plnější postavou nedoporučuji, ale zde ráda udělám výjimku. Simona si šaty vybrala naprosto skvěle a bude v nich vždycky zářit. Asymetrické řasení na předním díle opticky zužuje a také střih živůtku je velmi dobře zvolený," chválila stylistka.

Své klientce odsouhlasila také žluto-šedý top se šikmými pruhy a netopýřími rukávy, které se nejen vracejí do módy, ale také ledacos skryjí a lichotí každé postavě.

K současným módním trendům však expertka na image radí co nejvlažnější přístup: "Když je něco velice módní, ale vám to nesluší, nesnažte se za každou cenu být in," doporučuje. "Oblečení vždy vybírejte podle toho, v čem se dobře cítíte a skvěle vypadáte, ne na základě stránek módních časopisů."

Co se týká barev, má Simona už od minulého týdne svoji vlastní barevnou paletu, která celkem dobře koresponduje s oděvními kousky, které stylistka klientce schválila a nechala v jejím šatníku. O tom, jak se hledají ty správné barvy pro konkrétní ženu, si přečtěte ZDE.