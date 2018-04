Čtenářka Šárka má nové obočí

Cestou do Plzně se o své spolucestující, mladé dámě, co projektuje vytápění a vzduchotechniku, dozvídám mnohé. Třeba to, že nedávno dostudovala strojní fakultu ČVUT a v kanceláři pracuje nyní se samými mužskými.

Že by někdo z kolegů taktně poradil Šárce, že její světlounké, sotva viditelné obočí by se dalo trvale zvýraznit? Inu vzhledem k tomu, že si pánové projektanti nevšimli ani nedávné Šárčiny změny z "blondsky" na tmavovlásku, odtud vítr nefouká. Stejně tak je v tom nevinně přítel, který ji sice rád nalíčenou a s nožkami na podpatcích, ale nápad, jak elegantně vyřešit, co obličeji chybí, ani od něho nepochází.

Šárku pobídla sexy kamarádka

Šárka by možná nepotřebovala ani tak nápovědu, protože o permanentním make-upu cosi tuší…, jako spíš pobídnutí. A to přišlo od kamarádky, spolužačky s vysoké, která mimochodem platila na celé škole za nejvíc sexy babu.

Ta sice Šárce novou barvu na vlasech pochválila, ale jedním dechem dodala, že světle hnědou tužkou domalované obočí není to pravé. Slovo permanent padlo, ale realitou se stalo až v momentě, kdy krásná kamarádka našla večer na internetu vypsanou soutěž a přiměla Šárku, aby to zkusila. Vyšlo to a Šárka, která chce touto korekcí obličeje překvapit svého přítele, ještě než si ji příští rok vezme, sedí vedle mě a s trochou obavy jede vstříc nové podobě.

"Moc se nemaluju – a když, tak jen řasy, růžové stíny a linky. Mám období, kdy se dva měsíce vydržím líčit, ale pak stejně dlouhou dobu na sebe barvičkami ani nesáhnu," popisuje Šárka své nálady. "Zvykla jsem si ale za poslední rok používat tužku na obočí a dokreslovat ho. K minulým světlým vlasům mi kosmetička poradila vhodný odstín, ale dnes, když mám vlasy tmavé, si nejednou nevím rady," bezradně krčí rameny. Sebejistá je naopak ve tvaru obočí. Přes všechny rady okolí je přesvědčena o tom, že k jejímu kulatému obličeji se nic jiného než tenká čárka nehodí, a až po delší úvaze připouští, že by jí zkušená tatérka mohla navrhnout změnu i v tomhle. "Musím to vidět a záleží na tom, jak se budu cítit," uzavírá.

Na velké experimenty Šárka nevypadá. Takže se divím, když okamžitě nevyloučí, že by mohla ze salonu odjet nejen s novým obočím, ale také s linkami. Ba dokonce s tím vážně koketuje a moje překvapení dovrší, když nadhodí i konturu rtů, od které ji zrazuje pravděpodobně jen strach z bolesti. Vzápětí ale pochopím, že v téhle na první pohled konzervativní mladé dámě zase tolik zakonzervovaného není.

Sveřepá kvůli obočí

"Klidně jsem měla na hlavě červenou, temně černou nebo vínovou," odhaluje "odvázanou" minulost a přiznává se i k duchovnímu zalíbení v módních výstřelcích, které si ve skutečnosti ale díky své nesouměrné postavě nemůže dovolit. Většímu pozadí sluší jen omezený výběr střihu kalhot, tak si dopřává volnost alespoň ve vršcích.

"Kdybych občas nepropadala svodům ženskosti, tak jsem popravdě oblečená jen a jen ve sportovním outfitu a vystačím si," usmívá se svým střídmým rozmarům a dodává: "Trendy mám ráda, ale jen v tom, co se dá vyměnit."





S tímhle přesvědčením vchází do království tatérky Mileny Matouškové, která ji zkušeným okem změří a jen tak mimochodem prohodí, že světlý melír by se k její budoucí oběti hodil lépe. Obě se pak jednomyslně shodnou v názoru na nevhodnou barvu tužky na obočí, která dosud Šárce sloužila.

"To je hodně teplá barva na to, že je Šárka studený typ," hodnotí Milena. Jakou barvu zvolí pro permanent, ale v tuto chvíli prozradit nechce. Nejprve si Šárku zkoumavě prohlédne a zhodnotí její dosavadní styl líčení obočí: "Kreslí si ho hodně tence a blízko ke kořeni nosu. To jí dodává na sveřepém výrazu a potlačuje mladistvý dojem. Předpisové obočí by mělo ze dvou třetin stoupat a z jedné klesat, a to se Šárce povedlo." Je to ale podle tatérky tak jediné, co se jí zdařilo.

Jenže Šárka není z těch, kdo okamžitě podlehnou názorům jiných, a tak se zdá, že na tenkém obočí v obvyklém tvaru bude trvat i nadále. "Není to úplně podle mého gusta, ale Šárka bude nositelkou make-upu, je to její obličej, takže pokud ji nepřesvědčím, vyhovím," reaguje Milena, která vzájemný dialog v průběhu konzultace považuje za základ úspěchu.

Boj o tvar, sílu a barvu

"Šárka je správný typ na permanent. Nemá viditelné obočí, i když pěkného tvaru, a tím, že čelo bez ofiny je otevřené, vyhlíží obličej jako nahý. Kromě obočí bych doporučila ještě linky, ale jen tenké, protože pod velkými převisy kůže na víčkách by výraznější stejně nebyly vidět," komentuje Milena. Stačí podle ní jen orámovat už tak hezký tvar oka a opticky ho podpořit. Na modrošedou navrhovanou barvu linek Šárka důrazně kroutí hlavou: "Jen to ne. Modrou nechci! Líčím se růžovým stínem."

Milena couvne a uznává, že trvá-li její svěřenkyně na růžovém stínu oka, nemá tam modrá co dělat. Barvy permanentu jsou pestré. Jejich paleta obsahuje všechno od černé (ta se ale využívá minimálně) až po zelenou, růžovou, žlutou atd. a zkušení profíci je rádi mezi sebou míchají, aby získali nové originální variace.

Podobně bude za chvíli Šárce přidělen kompromisní mix šedých odstínů. Šárka slibuje, že si během tvarování obočí rozmyslí, zda půjde i do linek. Nikdo ji nepřemlouvá. Naopak. Proč? To vyjde najevo až později. Klientka se totiž často rozhodne sama až ve chvíli, kdy spatří první výsledky.

Budoucí obočí je jasné, a tak nejprve Šárka absolvuje jeho kreslení na kůži. Tentokrát ho maluje Milena svojí tužkou, a jakmile je jedno hotové, posadí klientku na lůžku a nechá ji vyjádřit se. Šárka se okukuje dlouho v zrcadle a netváří se příliš nadšeně.

"Není moc široké?" obrací se nešťastně na celý tým včetně fotografa. Čímž nás všechny do jednoho zaskočí, protože nám se zdá naopak dost tenké. Postupně ji uklidníme, a tak se smíří i s tím, že se na šířce u kořene ještě trochu přidá. Pak touží ještě po zalomení obočí do stříšky, v čemž jí Milena částečně vyhoví, a ubere na kulatosti. Jakmile jsou obě kresby hotové, Šárka znovu zapochybuje, ale už jen na chvíli a za velké podpory přítomných pokorně uléhá s komentářem: "Musím si zvyknout, ale začíná se mi to líbit."

Jak se permanentní make-up povedl a jak se Šárka líbí sama sobě? Čtěte už zítra.