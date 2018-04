Čtenářka Romana je šťastná. Mění se v dlouhovlásku

Čtěte 1. díl

Romana chce být zase princeznou

"Ze všech metod dostupných na trhu se nám nejvíce osvědčuje Ring, a proto s ní budeme pracovat i v případě Romany," vysvětluje své technické priority Monika Marešová, spolumajitelka renomovaného pražského salonu Rasta. "Vyzkoušely jsme v posledních letech postupně všechny techniky, ale tahle je pro vlasy nejšetrnější."

Ring je k vlasům nejšetrnější

Ani známá metoda Keratin, kdy se tahle ve vlasu přirozeně obsažená látka používá jako pojítko aktivované za vysokých teplot, není podle Moniky špatná. Nevýhodou je případné žehlení vlasů. Vysoká teplota může keratinové spoje rozpustit a vlasy pak vypadnou. Některé zákaznice si stěžují, že stejný efekt má i mořská voda. Sůl zůstává ve spojích a pravděpodobně je naruší.

"Ještě o něco hůře je na tom metoda, která používá kombinaci keratinu jako lepidla a smršťovacích bužírek jako pevného spoje. Tady stačí teplý vzduch fénu, aby se spoj uvolnil. Navíc jsou tyhle spoje poměrně masivní, takže jsou víc vidět."

Ptáte-li se na výhody, vše souvisí s cenou, která závisí na počtu pramenů. Tak například účes, který čeká čtenářku Romanu z Jihlavy, vyjde v salonu Rasta asi na dvanáct tisíc korun, ať už metodou Ring nebo Keratin. Asi o čtyři tisíce více byste investovali do absolutní novinky, která pracuje s celými pláty vlasů uchycenými v průhledném lepícím pruhu. Ty se přikládají na pokožku hlavy v řadách pod sebou. Je to nejrychlejší metoda a spoje nejsou téměř vůbec vidět. Nevýhodou je, že využívá pouze vlasy indické, které našim evropským nejsou svou kvalitou blízké.

Batole pramen nevytrhne

Salonem Rasta preferovaná technika Ring používá jako pojítka miniaturní kroužky - antialergické a z měděné slitiny. Ty se navléknou na vlastní prameny vlasů a nové se jimi protáhnou. "Jednotlivé vlásky jsou tak napojeny v celém pramenu a nemají šanci volně vypadnout jako například u keratinu," jmenuje výhody Monika.

Jedině že by si klientka pramen sama vytrhla nešetrným zacházením. To ale neznamená, že se musíte bát, když vás vaše batole zatahá za vlasy. Museli byste vyvinout mnohem větší sílu, aby se vám povedlo pramen vytáhnout. "O metodách jsem sice něco věděla, četla jsem různé články, ale ani to, že názory se liší, mě neodradilo, protože spoléhám na jedenáctiletou bohatou zkušenost místních profesionálů," je klidná Romana.

Obě Moniky se shodují v tom, že má-li někdo pocit, že mu prodloužení poškodilo vlastní vlasy, může to být špatně odvedená práce. "Vlastní vlasy se nesmí abnormálně zatížit, což je věc cviku a zkušenosti - poznat, jakou kvalitu máme před sebou. Na jemné vlasy nemohu dát asijské, protože jsou příliš těžké. Zároveň ale podle kvality vlasů volím i sílu pramenu - jinak ho opět přetížím. Představte si, že pramen na počátku navlékneme na dvacet vlásků, z toho jich sedm v průběhu času přirozeně vypadne a po měsíci už drží jen na třinácti. A ty, pokud jsou slabé, tíhu neudrží, zlomí se a utrhnou. Je třeba počítat s tím, že za tři měsíce, kdy se vlasy obvykle znovu přitahují k hlavě, protože jsou viditelné odrosty, bude nová kštice viset na mnohem menším počtu vlasů než v době nastavení."

Na dotek nerozeznatelné!

Asi po půl hodině, kdy obě Moniky současně pracují a vysvětlují vše kolem prodlužování vlasů, si Romana poprvé troufne sáhnout na své nové vlasy, které v té době už jasně mění charakter obličeje - zrodila se sexy blonďatá princezna. "Sahám si na vlasy a jsou jako moje - na dotek nerozeznatelné. Jen před půl hodinou jsem se ještě mohla podrbat na hlavě, což teď už není tak jednoduchý," směje se Romana. "Taky si moc neumím představit, jak budu spát. Vrtá mi hlavou, jak to udělat, abych si vlasy nepřilehla, nebo jestli budu spoje cítit třeba jako natáčky."

Monika Čaníková potvrzuje, že s novými vlasy se dá spát naprosto normálně, jde jen o zvyk. Jen v případě extrémně dlouhých vlasů se kvůli pohodlí člověka doporučuje zaplést cop. "O tom, komu vlasy patřily a jaký to byl člověk, raději moc nepřemýšlím," vyhýbá se Romana tématu o původu vlasů. "Kupujeme celé copy, které si pak pramínkujeme. Zatímco asijské obsahují vlásky posbírané od tisíců lidí, evropské pochází od jednoho člověka. Mají stejné vlastnosti, což zvyšuje jejich atraktivitu, ale logicky i cenu," popisuje praxi kadeřnice.

Vidím vlasy na ramenou

Neuplynulo víc než půl druhé hodiny a Romana při pohledu do zrcadla žasne: "Je to perfektní, najednou vidím vlasy na ramenou. Když jsem si to ráno zkoušela představit, nešlo to. Je to nepředstavitelně krásný pocit."

Vlasy teď ještě lehce odstávají. Čím jsou tvrdší, tím markantněji, ale do tří dnů povolí a přirozeně splynou. Ještě než kadeřnice Káča Janoušková lehce a na sucho zastřihne konečky, vyslechne si Romana poslední rady, jak o vlasy pečovat.

Jelikož jsou obecně sušší, doporučuje se používat šampon na suché vlasy. Při mytí je lepší vlasy promačkávat než drbat a rozhodně se musí hodně vyplachovat, aby v odrostech mezi pokožkou a spojem nezůstávaly zbytky přípravků. Na pročesávání se hodí nejlépe speciální kartáč se žíněmi, který neublíží spojům. Jinak můžete takto prodloužené vlasy podrobit téměř všemu – sauně, žehličce, mořské vodě… Jen na rentgenu a magnetické rezonanci vás odhalí.

Zimní a letní model

Každé tři měsíce potřebují vlasy znovu přitáhnout k hlavě. V salonu Rasta za to zaplatíte tři tisíce korun, prameny se sundají, vymění se kroužek a znovu se tytéž použijí. Poté, co se hustým hřebínkem vyčešou zacuchané vlásky v odrostech. Rostou-li vlasy rychlostí jeden centimetr za měsíc, je jasné, že po nějaké době dosáhnou délky prodloužených. Pak nezbývá než pořídit si nové, o něco delší vlasy za plnou cenu, nebo zůstat u svých. Podle odbornic vzniká na prodloužení nebo zahuštění docela slušná závislost. "Nejsou výjimkou klientky, které mají v salonu uloženy vlasy jako v bance. Střídají letní a zimní model podle délky. To zatím Romana v úmyslu nemá. Ke štěstí jí stačí jeden model s dlouhými, lehce zvlněnými vlasy, nesestříhané, ve stejné délce a v původní barvě.