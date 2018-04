Čtenářka má krásnější pleť díky nové omlazovací metodě

Jana Moudrá z Telče navštívila v průběhu listopadu, prosince a ledna pražskou MYCLINIC, kde jí lékaři aplikovali kúru zvanou Restylane-Hydrobalance koncept.

"I když je to novinka a netuším, jak působí a jaké jsou výsledky či zkušenosti žen, které jej už podstoupily, řekla jsem si, že se přihlásím. Zajímalo mě to," tvrdí paní Moudrá, která ráda soutěží. "Už dřív jsem se zúčastnila nejrůznějších projektů v časopisech nebo novinách," přiznává. Většinou šlo právě o zkrášlovací či omlazovací procedury.





A proč zrovna tyto projekty? "Spokojená sama se sebou víceméně jsem, ale s přibývajícími lety si člověk říká, co by se tak dalo vylepšit," odpovídá Jana Moudrá. Co se týká zbytku těla, neměnila by, jen by si ubrala asi pět kilogramů.

Efekt je spíše pozvolný

Samotná procedura trvá i s nanášením znecitlivujícího krému emla asi třičtvrtě hodiny. Před první aplikací lékařka paní Moudrou poučila o tom, co zákrok obnáší a na jakém principu funguje. Potom jí nanesla na obličej znecitlivující krém, který nechala působit asi dvacet minut.





Kolik to stojí? Jedno ošetření jedné oblasti by čtenářku vyšlo na 4 950,-. Cena za tři ošetření nebo tři oblasti je pak 13 950,-.

Zákrok spočívá v tom, že lékař centimetr po centimetru pod kůži vstřeluje jehlou se speciálním dávkovačem kyselinu hyaluronovou. Takto postupuje po celé oblasti, kde je omlazovací efekt potřeba. U paní Moudré to bylo okolí očí, tváře a nosoretní rýhy.

"I přes to, že jsem měla znecitlivující krém, jsem vpichy trošku cítila. Nebolelo to ale nějak moc, dalo se to v pohodě vydržet," přiznala naše čtenářka, když dorazila na druhou kúru. "Také jsem večer po aplikaci cítila v obličeji jakoby horkost a bolela mě trochu hlava, ale obojí druhý den pominulo," dodala. V den zákroku měla také za úkol obličej masírovat, aby se kyselina hyaluronová pěkně rovnoměrně rozložila.





restylane-Hydrobalance koncept Injekce obsahuje gel s kyselinou hyaluronovou, která je součástí mezibuněčného pojiva a podporuje tvorbu kolagenních a elastických vláken. V průběhu stárnutí kyseliny hyaluronové v pokožce ubývá.

Při druhém zákroku se opakuje celý postup znovu. Paní Moudrá říká, že žádné dramatické mizení vrásek nepozorovala. "Lidé z mého okolí mi ale říkali, že se mi pleť jakoby rozzářila, zjemnila a trošku vyhladila."

Tentokrát ji ošetřuje doktor Junášek, který pocity paní Jany komentuje: "Po dvou aplikacích byste měla mít pokožku jakoby šťavnatější, mladistvější. Efekt ale není takový, jako například u botoxu, abyste přišla před zrcadlo a okamžitě zpozorovala úbytek vrásek. Tento proces vyžaduje dlouhodobější opakování."

Kyselina hyaluronová se používá mnoha způsoby. Záleží pak, na co konkrétně ji chce lékař využít. Při Hydrobalance konceptu se aplikuje do svrchní vrstvy pokožky její nezasíťovaná forma (bez tzv. můstků mezi molekulami kyseliny, zasíťovaná forma je stálejší a její rozpad trvá déle, pozn. red.).





"Hydrobalance koncept využívá látky z řady Restylanena bázi kyseliny hyaluronové. To je první produkt se stabilizovanou kyselinou hyaluronovou, který umožňuje ošetření velmi jemné, až "papírové” a fotosenzitivní kůže na obličeji, krku, dekoltu a rukou," vysvětluje doktor Junášek.

V ČR se tento druh aplikace kyseliny hyaluronové používá asi dva roky, a to bez speciálního aplikátoru. S aplikátorem, který látku přesně dávkuje, od května 2009.

Na povrchovou část kůže se používá nezasíťovaná forma, jinak by se mohly v podkoží vytvořit shluky kyseliny a odbourání zasíťované formy by trvalo déle. Proto se po aplikaci doporučuje masáž daných oblastí.

"Nejlepších výsledků dosahujeme po třech ošetřeních v rozmezí cca po měsíci, ale přesné načasování je individuální. Postupujeme podle stavu pokožky klientky," vysvětluje lékař.





Upozorňuje také, že doba trvání efektu závisí také na okolních vlivech. Rozpad kyseliny urychlují vlivy jako UV záření (nedoporučuje se přílišné slunění), kouření, nedostatek spánku a nezdravá životospráva. Cílem hydrobalance konceptu je, aby pokožka byla vypjatá, vypadala mladistvěji, nebyla povadlá a ochablá. Kyselina hyaluronová také váže vodu, takže pokožka je dostatečně hydratovaná.

"Nějaké radikální zlepšení, myslím tím, že by mi ubyly vrásky, nepozoruji. Je ale pravda, že celkový stav pokožky se zlepšil. Musím také pochválit všechny z kliniky. Jejich přístup byl vysoce profesionální," shrnuje své dojmy Jana Moudrá.