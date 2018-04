Čtenářka Jaroslava dostala nová prsa. A odsáli jí kus stehen

Jaroslava je v celkové anestezii a její tělo právě čeká úprava poprsí a liposukce vnitřní strany stehen. Začátkem února ležela na klinice plastické a estetické chirurgie MEDICOM VIP poprvé. Tehdy dostala "nový" obličej, když jí provedli facelift, odstranili "pytle" pod očima, upravili horní víčka a odsáli tuk v podbradku (více čtěte zde).

Teď se skalpel primáře Vlastimila Víška přesunul níž. Na prsa, která Jaroslavu nejvíce trápila.

Jeden prs je menší

Ačkoli jde o prakticky rutinní zákrok, u Jaroslavy operace není až tak obyčejná. Má totiž jeden prs výrazně menší než druhý. A kůže na stehnech zase není ideálně pružná jako třeba u mladších žen.

"Přesto si myslím, že dojde k výraznému zlepšení a po zhojení bude Jaroslava spokojená," řekl iDNES.cz krátce před operací primář Víšek. Pak už bere skalpel a dává se do práce. První řez vede dokola bradavky. Pak pokračuje v řezech směrem od bradavky.

Aby se dosáhlo optimálního tvaru prsou, je zapotřebí upravit jejich asymetrii, pokles i objem. "Objem je velmi podprůměrný, poprsí je neobvykle tvarované," konstatuje Víšek.

Implantát je navždy

Při operaci musí primář nejprve zmenšit povrch kůže v dekoltu, vytvarovat a nakonec vložit silikongelové implantáty. Vzhledem k různým velikostem prsů je jeden implantát 400 mililitrů a druhý 450.

Primář zkušeně vložil silikonový "bochánek" do vnitřku prsu. "Tyto implantáty jsou považovány za definitivní," vysvětluje primář Víšek. Znamená to, že by se u Jaroslavy nemusely do smrti měnit.

Stav bezprostředně po vložení implantátů a zašití - plastická operace prsou čtenářky Jaroslavy

Cena za operaci Za modelaci poprsí, zvětšení pomocí silikongelových implantátů a liposukci vnitřní strany stehen by paní Jaroslava zaplatila 97 tisíc korun.

Pak už jen zašít a první část operace je u konce. Trvala asi dvě hodiny, během celého zákroku se neobjevila žádná komplikace.

Málo pružná kůže

Podstatně rychlejší je následující liposukce vnitřních stehen, která trvá už jen zhruba půl hodiny. Lékař napustí místo, kde se bude tuk odsávat, tumescentním roztokem. Pak provede skalpelem drobné otvory a ultrajemnou kanylou vysává tuk.

Jaroslava má na stehnech poměrně velké tukové valy, takže si při zákroku operatér nemohl dovolit odsát příliš velký kus. "Jaroslava bohužel nemá ideálně pružnou kůži, takže zákrok nemůže být tak razantní jako u ženy, která má lepší pružnost kůže," vysvětluje primář Vlastimil Víšek.

Jaroslavě nakonec z každého stehna ubylo více než 250 mililitrů tuku.

Za 24 hodin domů

Po zákroku zůstala Jaroslava ještě 24 hodin hospitalizována, poté odešla z kliniky plastické a estetické chirurgie MEDICOM VIP do domácího ošetřování. Domů si s sebou odnesla všechny potřebné léky, obklady i obvazový materiál a také stahovací prádlo.

Na první kontrolu přijde po dvou, třech dnech, stehy Jaroslavě vyndají nadvakrát, do 18 dnů je bude mít venku všechny. Za čtyři týdny bude Jaroslava schopná plné zátěže jako před operací.