Čtenářka Daniela prokoukla. Redakce Ony jí pořídila nové a dlouhé řasy

Odzvonilo trsům řas, které nepřežijí večer. Na jejich místo nastupuje nová generace. Syntetické permanentní řasy, dokonale dlouhé a vytvarované, které vypadají jako vaše vlastní, vydrží teoreticky měsíce i roky a dá se s nimi běžně dělat vše, co k životu patří.

Není pochyb, že příroda Daniele rozdala do vínku krásu po celém těle i v obličeji, jen na řasy nějak nevyzbylo. Nemá je sice řídké, ale jsou hodně krátké. A mohly by být i tmavší. Její hezké modré oči si zaslouží vyniknout víc.

"Pomáhala jsem si řasenkou a tmavším stínem, ale linkám kolem očí příliš neholduji," shrnuje své úsilí o zvýraznění očí. To ovšem neznamená, že si svůj vzhled nepěstuje. K předepsané uniformě letušky ČSA patří i reprezentativní look a střídmý, svěží make-up je jeho nedílnou součástí. Stejně jako vlasy stažené do uzlu a dokonale vytvarované čisté nehty na rukou.





Nepotřebuji závěsy

Akrylová francouzská manikúra je taky jediný umělý výdobytek moderních trendů, k němuž se Daniela zatím uchýlila.

"Nikdy jsem si nezkoušela nandat byť jedinou řasu. Neumím si hlavně představit, jak bych si je tam sama nalepila, aby to vypadalo hezky a ty moje nebyly pod tím vidět. Obdivuju i holky, které si samy umějí udělat nehty. Ať mi ty věci vytvoří někdo, kdo to umí líp," říká s lehkostí a dodává, že o řasách už nějakou dobu uvažuje.

"Nemám ale ve svém okolí nikoho, kdo by měl touhle metodou řasy prodloužené. Nebo spíš nepoznám, že jsou umělé, je-li pravda, že vypadají naprosto přirozeně. A to je taky důvod, proč jsem se přihlásila. Nepředstavuji si, že bych měla pěticentimetrové mrkací závěsy, co si lepí modelíny na focení. Stačí mi, když si nebudu muset patlat tunu řasenky, aby moje oči byly výraznější."

S lehkou obavou přichází Daniela do pražského studia Yes, oblíbeného českými celebritami, kde se k sexy pohledu metodou Lash Sensation dobraly už Eva Aichmajerová, Vendula Svobodová, Petra Minářová nebo Halina Pawlovská.





"Asi to nebolí, když se to jen lepí. Ale přece jen mám trochu respekt před něčím novým a neznámým," vysvětluje svůj strach.

Se ztrátami se počítá

Vítá ji kosmetička Lucka a odvádí si ji do kabiny s nízkou pohovkou a měkkou dekou. Na tu si Daniela lehá, aniž by si musela cokoli, včetně bot, odkládat. Lucka si sedá za hlavu klientky a nastavuje lampu nad její obličej. Naši vítězku už má ale mimoděk okouknutou už od vstupu do dveří, takže teď už se soustředí jenom na její oči.

Porovnává barvu řas se zásobou mnoha černých, norkovosyntetických krabiček na svém pracovním stolku: "Vybírat mohu z různých délek, tlouštěk i zakřivení. Protože se dá jejich prostřednictvím dopomoci i tvaru oka, kombinuji obyčejně různé délky mezi sebou."

Šikovnost, zručnost a estetické cítění toho, kdo řasy aplikuje, jsou veledůležité předpoklady úspěchu. Bohužel u nás přibývá pracovišť, které službu prodlužování řas nabízejí, aniž by splňovala kritéria profesionální metody Lash Sensation (nebo "služebně" starší Xtreme Lashes).





Méně zdatný odborník mnohdy dobře neodhadne kombinaci délek. Do vnějšího koutku dá například řasy delší, než by bylo třeba, a vaše oči takzvaně spadnou. Nebo špatně odhadne vaši vlastní výbavu, extrémně ji zatíží nevhodnou délkou a děje-li se tak opakovaně, můžete přijít o své "kartáčky" docela.

"Když touží zákaznice s řídkými a krátkými řasami po těch nejdelších, tak její přání pravděpodobně nebudu schopna splnit. Její vlastní řasy by tuhle zátěž neunesly. Efekt ale určitě splní i ty kratší," uklidňuje Lucka.

Tak jako tak se ztrátami počítat musíte. Lidská řasa totiž na konci svého 6-9týdenního růstového období přirozeně vypadne a s sebou vezme i syntetickou kopii. Denně jich tak můžete oželet až pět a je to prý v normě. Abyste neměli po čase na víčku jen torzo nového lemování, měli byste každé dva až tři týdny navštívit salon znovu a řasy si nechat doplnit.

Kosmetička Lucka varuje před dlouhodobou posedlostí umělými řasami v plné parádě. Doporučuje především majitelkám vlastních jemných řas nechat je čas od času zregenerovat a doplnit jen menší počet umělých.





Stovka umělých řas navíc

A jak procedura probíhá? Zatímco Daniela se zavřenýma očima pohodlně téměř dřímá na pohovce, Lucka pomocí pinzety nasazuje jednotlivě řasu na řasu a černým lepidlem je pojí dohromady. O složení lepidla značka Lash Sensation záměrně mlčí, hlídá si své know-how.

Kosmetička pracuje střídavě na levém i pravém oku a postupuje z vnějšího koutku k vnitřnímu. Nejprve použije řasy delší, a jakmile je má prostřeny po celé délce víčka, doplňuje mezi ně kratší, kterými zhušťuje a tvaruje.

V základní výbavě jsou délky od 5 do 15 mm, tloušťka dvojí 0,15a 0, 20 mm, tři typy zakřivení a na každé oko se aplikuje asi od 40 do 70 kousků. Pro speciální příležitosti mohou zdobit víčka i jejich barevné mutace. Podle slov Lucky lze vyhovět úplně každému klientovi, snad s výjimkou některých alergiků, kde by lepidlo, ač s antialergenním atestem, nemuselo dělat dobrotu.

Nedá se postupovat bez výjimky symetricky na obou očích, protože každé oko má člověk jiné a každé potřebuje jiný počet řas a jinými délkami se tvaruje. Daniela má tak po hodince a půl na každém oku více než 50 kusů stoprocentních kopií lidských řas. V nejdelší variantě dvanáct milimetrů, síle 0,20 milimetrů a zakřivených do podoby písmene C.

Po necelých dvou hodinách se Lucka narovnává a úlevně si prohlíží svou hodinářsky přesnou práci. Daniela sebou netrpělivě škube, ale dřív, než se bude moci podívat do zrcadla, je ještě třeba řasy pročesat a oddělit od sebe.





Ostatně s kartáčkem na řasy se bude muset skamarádit i Daniela, protože čas od času je třeba je česáním očistit a upravit. Jinak žádnou zvláštní péči nové řasy nevyžadují. Snad jen zapomenout na silné mnutí očí a nadměrné dávky chlorované vody, což je riziko jen v případě závodních plavkyň.

Ochranná lhůta řas trvá prvních 24 hodin, kdy nesmí na oči přijít žádná voda, není dovoleno sahat si na ně a ani sauna či solárko, kde je vysoká teplota, nejsou přípustné. Poté už jim voda ani teplo nevadí.

ceny Lash Sensations

* základní aplikace 3 500,- až 5 000,- * doplnění: první zdarma, další - 1 řasa /60,-

Konečně je hotovo. Daniela stojí v mžiku před zrcadlem a … "Wow. Dobrý!" chválí výsledek. Zatímco se prohlíží, ještě se dozvídá, jak o řasy pečovat. Řasenku potřebovat nebude. Kdyby po ní přece jen zatoužila, pak jedině na spodní řasy, na které zatím umělé řasy nepasují (v Danielině případě je ale řasenka zbytečná). Dále nově nesmí používat přípravky odolné proti vodě a na olejové bázi. Opatrně musí zacházet i s veškerými hodně mastnými odličovadly. Pro naprostou jistotu si může pořídit speciální řadu kosmetických produktů přímo od značky Lash Sensation.





"To je nádhera," nemůže se vynadívat Daniela, nadšen je i redakční štáb, včetně obou mužů, kteří shodně konstatují, že Daniela prokoukla. Ještě, než se rozloučíme, čtenářka přiznává, že se napřed bála i toho, aby výsledek nevypadal uměle. "Výsledek předčil všechna má očekávání. Působí naprosto přirozeně a já mám konečně krásné, dlouhé řasy."