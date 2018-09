Fenomén legendárních Crocs. Jak se z bot na vodu stal celosvětový hit

Těchto bot si zkrátka nelze nevšimnout. Obzvláště pokud natrefíte na model v zelené, modré, růžové nebo oranžové barvě, které na svého nositele upozorní i několik desítek metrů dopředu. Někdo si právě v té barevnosti libuje, ale pro mnoho dalších je v kombinaci s poněkud rozložitějším tvarem symbolem ošklivosti. Obzvláště lidem z módní branže se už jen při zmínce o nich ježí vlasy.

„Jako módní stylistka bych uvalila embargo na tento druh bot a mimo zahrádky a nejbližšího okolí rybníků bych někoho takto obutého snad i pokutovala. A nejsem rozhodně sama,“ vyjádřila se už před lety Cindy Kerberová, módní redaktorka magazínu Vogue CS. A dodala: „Mimochodem, potkali jste někdy někoho, komu by alespoň trochu slušely? Léta marně takového člověka hledám a velmi pochybuji, že někdo takový vůbec existuje.“

„Nevkusná obuv ve všech variantách. Strašná móda,“ přidává se na Facebooku i jedna ze čtenářek OnaDnes.cz Laura Koubová. „Něco takového bych si na nohu v životě nevzala,“ doplňuje diskuzi Irena Bernatová.

Faktem však zůstává, že si tyto plastové boty vydobyly své pevné místo v módním průmyslu. Za zahrádek a koupališť se postupně dostaly i do ulic, do kanceláří a dokonce i do hor. Když firma před několika týdny oznámila, že zavírá své továrny v Mexiku a Itálii, spustila se lavina zděšených dotazů, zda to znamená úplný konec výroby. Společnost pak musela vydat oficiální prohlášení, ve kterém zákazníky uklidnila, že se s oblíbeným kouskem loučit zatím nemusí a že jde pouze logistický krok. Veškerá výroba se přesunuje k do Asie.

Je paradoxem, že boty z pěnové pryže původně sloužily jachtařům, kteří během svých sportovních aktivit potřebovali neklouzavou obuv odolnou proti slané vodě. Tři kamarádi z amerického Colorada si je oblíbili natolik, že si od původního výrobce, firmy Foam Creation, koupili licenci a začali je postupně vylepšovat. Prvních 200 párů pak vypustila na trh v roce 2002. O pět let později byla zaregistrována ochranná známka a logo Crocs. Název odkazuje k obojživelníkovi, který je extrémně odolný.

Podnikatelé společně s týmem odborníků vyvinuli patent na technologii Croslite. Jejím základem jsou uzavřené buňky pěnové pryskyřice, díky kterým se obuv vytvaruje podle nohy konkrétního nositele, zároveň zůstává prodyšná a neklouže. Navíc jsou croscy velmi lehké a díky antibakteriálnímu materiálu v nich nezapáchají nohy.



K původnímu modelu připomínajícímu dřevák se postupně přidaly další: žabky, baleríny, ale také gumáky, sněhule a dokonce i lodičky. S trochou nadsázky se tedy dá tvrdit, že si z modelů s logem krokodýla můžete poskládat celý botník. A jsou lidé, kteří to dělají.

„Já jsem crocs maniačka. Klasické mám na zahradu, pak mám čtvery baleríny a v ničem jiném už roky nechodím. Nosím je k riflím, šortkám, sukni i šatům, mám holinky i sněhule. To samé děti, sněhule, balerínky, holinky jsme zatím nenašli lepší. Jsou lehoučké, vydrží snad všechno, běžně je peru v pračce. A stále číhám na různé akce, abych pořídila další,“ vypočítává jejich výhody čtenářka OnaDnes.cz Petra Novotná.

„Mám doma už slušnou sbírku. Koupila jsem si jako první obyčejné žabky a pak už to jelo. Nyní mám od pantoflí přes baleríny až po boty zimní. Až na jednu výjimku jsem maximálně spokojená. Ty jedny nosím jednou ročně a pokaždé z nich mám puchýře, říkám jim „pouťové“,“ doplňuje Barbora Mykinová.



„Tyhle boty mě zachránily. Mám problémy s patami a tato obuv je jediná ve které mě nohy nebolí,“ chválí Štěpánka Hájková Cendelínová na sociálních sítích.





Právě pohodlí a takřka nezničitelnost jsou podle milovníků této obuvi její největší benefity. Proto jí podléhají i ti, kteří jsou k ní zpočátku skeptičtí. „V roce 2012 jsem je viděla poprvé a říkám si: fuuuj, co to je? Pak jsem si jedny objednala ze zvědavosti a jsou boží. Mám balerínky, žabky, klasické nazouváky, zimní sněhule a jedním slovem je miluju,“ popisuje Jana Jandyska Povolná.

„Nejdřív jsem je zavrhovala, ale nakonec jsem si je zamilovala poté, co jsem v nich odskákala i rockový fesťák. Pokud se koupí originál, tak jsou to super boty,“ přidává svoji zkušenost Renata Fojtíková.

Naráží na fakt, že se na trhu vyskytuje mnoho nekvalitních padělků, které kopírují design boty s logem krokodýla. Jenže většinou jsou vyrobeny z obyčejného plastu, takže se nedokážou přizpůsobit noze a ta se v nich potí a klouže, protože nedýchá. Jejich časté nošení nám může přivodit zdravotní problémy.

Pozornost však přitahují i opačným směrem. Někteří módní tvůrci je po svém vylepšují a zařazují do svých exkluzivních kolekcí. Velký poprask způsobil skotský designér Christopher Kane, který během prezentace kolekce jaro/léto 2017 vyslal své manekýny na molo ve slušivých outfitech a plastových nazouvákách ozdobenými třpytivými kameny. Značka s návrhářem spolupracovala i na dalších pestrobarevných designech. Zatím poledním společným počinem jsou plastové střevíčky na podpatku, které se do prodeje dostaly na začátku roku 2018 a okamžitě se vyprodaly.



Návrháře následovala i španělská značka Balenciaga, která přidala platformu. Vlastní kolekci Crocs představila i herečka Drew Barrymorová.

Zdá se tedy, že plastové boty definitivně zásahly veškerý módní svět, který nám tak dává požehnání nosit je ke všemu. Nikoliv pouze k teplákům a šortkám na zahradu, ale i k sukni na pracovní schůzku. Jde pouze o to, vybrat si vhodný model. „Univerzální bota, holka pro všechno,“ uzavírá čtenářka Andrea Procházková.