Slízněte smetanu: domácí zmrzlina, creme brulée a plovoucí ostrovy

Domácí karamelovo-ořechová zmrzlina

Na 4 porce

Základ:

170 ml čerstvého mléka



80 ml smetany na šlehání 31 %

50 g cukru

3 žloutky

1 vanilkový lusk

Dále potřebujeme:

50 g vlašských ořechů

10 g másla

35 g cukru

40 ml rumu

Postup:

1. V rendlíku rozpustíme máslo, přidáme nahrubo nadrcené ořechy a zvolna je opražíme, přisypeme cukr a mícháme, dokud nezačne hnědnout. Zalijeme 50 ml vody, přidáme rum a rozvaříme.

2. Mléko se smetanou nalijeme do kastrůlku a dáme vařit. Vanilkový lusk podélně rozřízneme a nožem z něj na prkénku seškrábneme zrnka vanilky a vmícháme je do mléka se smetanou. Přidáme i prázdný lusk a vaříme asi 5 minut.

3. V kovové misce vyšleháme cukr se žloutky do krému. Postupně do nich přišleháme 10 lžic svařeného mléka a potom pomalu i ostatní mléko se smetanou. Misku s krémem potom posadíme do vodní lázně a mícháme, dokud krém lehce nezhoustne. Když do něj ponoříme polévkovou lžíci, vytáhneme ji a otočíme bříškem nahoru, musí na lžíci zůstat tenká vrstva.

4. Základ nalijeme do tvořítek na led. Dáme do mrazáku a necháme zmrazit. Kostky zmrzliny rozsekáme v sekacím strojku najemno, dáme do mísy, přimícháme ořechy a dáme znovu krátce zamrazit.

Plovoucí ostrovy s anglickým krémem

Na 4 porce:

6 bílků

150 g cukru

špetka soli

600 ml čerstvého mléka



lžíce cukru

Postup:

1. V hluboké pánvi nahřejeme mléko, osolíme ho a přidáme lžíci cukru.

2. Bílky vyšleháme se špetkou soli do husté pěny, po lžících postupně přidáváme cukr a šleháme, dokud nemáme pevný, hladký sníh.

3. Ze sněhu vykrajujeme lžící máčenou v ledové vodě velké noky a klademe je na jemně se vařící mléko. Po čtyřech až pěti minutách nočky opatrně otočíme a vaříme další tři minuty. Hotové nočky necháme okapat na mřížce.

Anglický krém

500 ml čerstvého mléka



120 g cukru

6 žloutků

1 vanilkový lusk

50 ml smetany 12 %

Postup:

1. Do lázně, ve které jsme vařili noky, přidáme vanilkový lusk, který předtím podélně rozřízneme a nožem z něj seškrábneme zrnka vanilky a vmícháme je do mléka se smetanou. Vaříme asi 5 minut.

2. V kovové misce vyšleháme cukr se žloutky do krému. Postupně do nich přišleháme 10 lžic svařeného mléka a potom pomalu i ostatní mléko.

3. Misku s krémem potom posadíme do vodní lázně a mícháme, dokud krém lehce nezhoustne a odstraníme vanilkový lusk.

4. Krém rozdělíme na talířky, přidáme vařené noky a případně přelijeme karamelem, medem, javorovým sirupem nebo i čokoládou.

Vanilkový creme brulée s malinami a pistáciovou sušenkou

Podle šéfkuchaře Petra Stádníka, na10 porcí:

Na Creme brulée:

500 g smetany 33 %



250 g vejce

250 g pasterovaných žloutků



170 g cukru krupice



0,2g vanilkového lusku



30 g třtinového cukru

Malinová omáčka:

400 g malin



50 g třtinového cukru

Pistáciová sušenka:

350 g hladké mouky



160 g cukru krupice



150 g vejce



15 g prášku do pečiva



0,2 g vanilkového lusku



150 g loupaných pistácií



150 g másla 82 %



1g kamenné soli



pomerančová kůra



Pistáciový griliáš:

30g loupaných pistácií

50 g cukru krupice



3 g jedlých květů jasmínu



Příprava brulée:



Celá vejce a žloutky rozmícháme v 1/3 smetany. Vanilkový lusk podélně rozkrojíme a špičkou nože opatrně vyjmeme zrnka vanilky a přidáme je do směsi. Zbylou část (2/3) smetany smícháme s krupicovým cukrem a přivedeme k varu. Ihned poté do ní vmícháme směs vajec. Směs lehce zahoustne, takže na vařečce ulpí tenká vrstva tekutiny. Přecedíme ji přes jemný cedník a nalijeme do připravených mističek. Nádobu s mističkami přikryjeme pokličkou nebo alobalem. Brulée připravujeme v troubě v pekáčku s 1 cm vody. Teplotu nastavíme na 80 °C a pečeme cca 40 minut. Hotový krém je na povrchu na dotek pevný. Dezert vychladíme a poté ho posypeme třtinovým cukrem. Flambovací pistolí cukr zkaramelizujeme těsně před servírováním.

Příprava biskoty:

Do misky prosejeme hladkou mouku, přidáme cukr, prášek do pečiva, rozklepnuté vejce, celé pistácie, změklé máslo, nastrouhanou kůru z pomeranče a špetku soli. Vanilkový lusk podélně nařízneme, táhlým pohybem špičkou nože vyjmeme zrníčka vanilky a přidáme do ostatních surovin. Všechny suroviny zpracujeme ručně v tuhé těsto, které necháme asi 60 minut odpočinout. Těsto je vhodné zabalit do potravinové fólie, a dát do chladničky. Odpočinuté těsto vytvarujeme do tvaru bagety, položíme na pečicí papír a pečeme na 165 °C asi 40 minut. Upečené biskoty krájíme ještě teplé na tenké plátky.

Příprava malinové omáčky:



Čerstvé maliny prolisujeme přes jemný cedník a šťávu ochutíme cukrem.

Příprava griliáše:

Do kastrůlku dáme cukr a postupně jej zahříváme společně s pistáciemi. Vlivem teploty se cukr rozpouští a tmavne, mění se na karamel. Barva karamelu musí být lehce nahnědlá. Hotový karamel s pistáciemi vylijeme na pečicí papír, který potřeme olejem, a necháme vychladnout. Kusy karamelu s pistáciemi vložíme do pevného sáčku a paličkou roztlučeme na drobné kousky, griliáš.

Servírování:

Na talíř položíme tvořítko a nasypeme do něj tenkou vrstvu griliáše ve tvaru biskoty. Na griliáš položíme biskotu, kterou lehce pocukrujeme. Dále na talíř dáme mističku s creme brulée, dekorovaný čerstvou pocukrovanou malinou. Dezert doplníme naaranžovanými čerstvými malinami, kapkami malinové omáčky a lístečky jasmínového květu.

TIP: Teplota přípravy krému nesmí přesáhnout 85 °C, jinak je struktura krému pórovitá.