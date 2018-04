Cpu se a tuk mizí, říká baculka z pořadu Jste to, co jíte

„Jídlo mi lezlo i ušima. V životě jsem tolik nejedla,“ vzpomíná Cindy na první týden hubnutí pod dohledem televizní doktorky Kateřiny Cajthamlové.

Ze 118 na 93kilo.

Řeším jenom břicho

Jedno slunné odpoledne na konci března seděla Cindy s kamarádkou v cukrárně nad dortem a navzájem se hecovaly. „Měly bychom už se sebou něco dělat.“ Obě věčně bojovaly s nadváhou a vyzkoušely už nejrůznější diety.

„Neměla jsem nikdy čas se najíst. Jeden den jsem třeba snědla jen jedno jídlo a druhý den tři ve fast foodu. Místo pasu jsem měla kouli,“ líčí osmadvacetiletá slečna sama sebe.

Obě se přihlásily do televizního pořadu Jste to, co jíte. „Kamarádka to ale nakonec vzdala a šla raději na liposukci. Zato já do televize. Vybrali mě asi i proto, že se jako mluvčí módního návrháře Osmanyho Laffity pohybuji mezi samýma hubenýma modelkama, možná i proto, že se nebojím si nahlas přiznat, jak vypadám.“

Tvrdí, že se chtěla konečně vejít do šatů „jejího“ návrháře, nicméně důvod mohl být spíš velmi soukromý. „Před rokem jsem při svých 170 centimetrech výšky vážila rekordních 118 kilo a zrovna v té době jsem poznala svého přítele. Od té doby jsem zhubla 15 kilo a teď díky televizi dalších deset,“ říká.

„Nechci být žádná twiggy. Řeším vlastně jenom břicho.“ Z obvodu 121 v pase je už nyní po dvou měsících ́nového života ́ na 107 centimetrech.

Tepláky mi nesluší

„Po prvním setkání s paní doktorkou jsem ale byla v šoku. Jestli já tohle vydržím! Říkala jsem si cestou domů. Vmetla mi věci, které se neposlouchají snadno, rozebrala můj dosavadní jídelníček a nezůstal kámen na kameni. Jedla jsem podle ní málo, samé tuky, cukry a byla jsem dehydrovaná. Měla jsem pocit, že bez coly, kávy a redbullů nepřežiju. Teď už jsem nic z toho neměla skoro tři měsíce a cítím se výborně.“

Podruhé navštívila doktorka Cajthamlová Cindy v jejím bytě. „Obsahem ledničky zasypala ‚stůl hrůzy’. Nechala mi v ní pouze jeden druh sýra a rajčata. Bylo to strašný, ale to jsem nevěděla, že to nejhorší mě teprve čeká. Bála jsem se focení v prádle, ale i to mě nakonec docela bavilo. Až dosud jsem si myslela, že jsem zarytý introvert, a musela jsem změnit názor. Nejstrašnější ze všeho byla hodina aerobiku s Davidem Huffem.“

Doktorka sestavila jako vždy jídelníček přímo na míru s ohledem na věk, váhu, krevní obraz, povolání, léčenou cukrovku...“Musela jsem se naučit jíst osmkrát denně,“ říká pacientka. „První týden jsem nedělala nic jiného, než nakupovala, studovala etikety, vařila a jedla. Postupně jsem si ale přípravu zautomatizovala a zvykla si. Už vím, co kde si v restauraci dát, a jídlo si vozím i s sebou.“

Třetí týden začala s pohybem. Aerobik ani posilovna nepřicházely v úvahu, protože je Cindy nepovažuje za zábavné a tvůrčí. „Tepláky mi vyloženě nesluší,“ směje se. Vybrala si břišní tanec.

„Ale šestý, sedmý a osmý týden byl tragický. Centimetry neubývaly a já už byla zoufalá, než mě doktorka ujistila, že je to normální. Teď jsem se opět pohnula, takže od konce natáčení už mám zas o tři a půl centimetru méně,“ říká zas spokojeně.

„Dřív jsme se s kamarádkou scházely v palačinkárně, teď jen tam, kde mají čerstvé šťávy a saláty. Kromě kofeinu vůbec nepřijímám cukr, jedině v ovoci, a mléko jsem nahradila jogurty a kefíry. Na centimetry jsme na tom teď s kamarádkou po liposukci stejně, ale na zdraví vedu. Mám víc energie, lepší pleť i vlasy a ukázkový krevní obraz.“

Cindy změnila od základu svůj přístup ke stravování a „nově“ chce už jíst pořád. „Po třech čtyřech měsících bych si vždycky měla nechat sestavit nový jídelníček, protože tělo se mění a je nutné se tomu přizpůsobit,“ říká. Je odhodlána dál spolupracovat s doktorkou Cajthamlovou.

Také televizní publicita přinesla ovoce. Cindy je teď pod dozorem prodavaček v místní samoobsluze. „Sledují, co si kupuji, a vědí, že žádné salámy a rychlovky si teď nedovolím a že nestačím doplňovat zásoby čerstvé zeleniny, ovoce a jogurtů.“

1. Den začínám čerstvou šťávou

2. Třicet minut poté se nasnídám. Můžu si dát sýr, celozrnné pečivo, šunka, müsli

3. Po dvou hodinách svačím jogurt nebo kefír, nebo racio chlebíčky

4. Po dvou hodinách II. svačina - ovoce

5. Po další hodině obědvám zeleninový salát, maso kuřecí, krůtí, rybu či hovězí, k tomu těstoviny, rýži, brambory, nebo chleba, knäckebrot

6. Po třech hodinách svačina - ovoce

7. Po dvou hodinách II. svačina - jogurt, kefír, müsli

8. Po dvou hodinách večeře, která je podobná obědu. Jen zelenina by neměla být syrová, ale dušená v páře