VIDEO: Sesterská rivalita dívku dohnala k anorexii

Starší sestra se Courtney často posmívala, že je tlusté prase. Dívce se to nelíbilo a pak se začaly se sestrou předhánět, která víc zhubne. Courtney spořádala pouhých 350 kalorií denně a k tomu šest hodin cvičila. V 15 letech vypadala jako kostra a vážila 32 kilogramů.

„Obě jsme soutěžily, která bude hubenější. Becky si uvědomila, že to, co děláme, je nebezpečně, ale já jsem zašla příliš daleko, myslela jsem jen na to, jak zhubnout ještě víc,“ cituje Američanku list Daily Mail.

„Když jsem se podívala do zrcadla, připadala jsem si tlustá. Dělalo se mi z mého těla špatně.“

Dostala se do stadia, že cvičila do vyčerpání a vůbec nic nejedla. Courtney říká, že jako rodina skoro nikdy nejedli spolu u stolu, a proto její rodiče neměli ponětí, co se děje.

Becky si prý uvědomila, že kvůli jejímu dřívějšímu výsměchu může sestra přijít o život. Dodnes si to vyčítá. Snažila se sestře pomoct, ta to ale nejdřív odmítala, protože Becky obviňovala z toho, co se jí stalo.

V roce 2007 vedení školy kontaktovalo rodiče a sociální pracovníky, kteří dívku přiměli jít se léčit do nemocnice. I díky sestřině podpoře se jí podařilo postupně boj s anorexií zvládat.

Aby však nemusela myslet na jídlo a počítání kalorií, začala pít. Když v 17 letech opilá bourala, poslali ji rodiče i do protialkoholní léčebny.

Courtney nyní tvrdí, že je vyléčena ze svých démonů a i vztah se sestrou je skvělý jako nikdy předtím.