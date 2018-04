Čokoládu vyrobíte i doma, s kávou nebo se solí

Kdyby Kryštof Kolumbus před 519 lety neobjevil Ameriku, nejspíš bychom dneska netušili, co je to hamburger, kola, ale hlavně čokoláda. Tehdy kakaovník rostl v okolí Amazonky a Mexičané spolu s obyvateli Střední Ameriky popíjeli z jeho plodů čokoládový nápoj a indiáni měli kakaové boby jako platidlo. Možná už tehdy tušili, že bez hnědé sladké vody a karbanátku v housce jde žít, bez kvalitní čokolády ne.

Kakaové boby se zmíněným nápojem dovezl do Evropy Španěl Hernando Cortés o pár let později, který v Americe nějaký čas pobýval a založil zde bobové plantáže. Čokoládu začala popíjet elita na královských dvorech, a než se dostala mezi nás, obyčejné smrtelníky, trvalo do začátku 19. století, kdy Holanďan Conraad Van Houten přišel na to, jak oddělit kakaové máslo od kakaové hmoty. Sláva mu!

Mléčná čokoláda s chilli a mořskou solí

Příprava: 30 minut + chlazení

Na 1 tabulku

* 125 g ztuženého tuku

* 125 g moučkového cukru

* 6 lžic kakaa

* 4 lžíce sušeného mléka

* špetka chilli

* 1/2 lžičky mořské soli

1. Menší nádobu vyložíme pečicím papírem.

2. Ve vodní lázni rozehřejeme tuk.

3. Moučkový cukr prosejeme s kakaem, sušeným mlékem a chilli do misky.

4. Rozehřátý tuk přelijeme do misky s cukrem a kakaem a dobře promícháme, dokud není hmota hladká a nezhoustne.

5. Čokoládu promícháme s mořskou solí a přelijeme ji do nádoby, uhladíme nožem nebo obrácenou lžící a necháme asi 10 minut zchladnout.

6. Do měkké čokolády vtiskneme obrácený nůž nebo špejli a tabulku rozdělíme na dílky. Necháme úplně vychladnout, zabalíme do alobalu a uložíme v chladu.

Bílá čokoláda s kávovými zrny

Příprava: 20 minut + chlazení

Na 1 tabulku

* 200 g ztuženého tuku

* 200 g cukru moučka

* 100 g sušeného mléka

* 2 lžíce škrobové moučky

* 1 vanilkový cukr

* 40 g kávových zrn

1. Menší obdélníkovou nádobu vyložíme pečicím papírem.

2. Ve vodní lázni rozpustíme ztužený tuk.

3. Moučkový cukr prosejeme se sušeným mlékem, škrobem a promícháme s vanilkovým cukrem.

4. Do rozpuštěného tuku vmícháme prosáté suroviny a vše vymícháme dohladka.

5. Bílou čokoládu promícháme s kávovými zrny a směs přelijeme do nádoby. Uhladíme a necháme ztuhnout.

Čokoláda s mátou

Příprava: 20 minut + chlazení

Na 1 tabulku

* 125 g ztuženého tuku

* 150 g cukru moučka

* 80 g kakaa

* 2 lžičky škrobu

* 1 lžíce mentolového likéru

* 1 kapka peprmintové tresti

1. Ztužený tuk rozpustíme ve vodní lázni.

2. Moučkový cukr, kakao a škrob společně prosejeme.

3. Do rozpuštěného tuku vmícháme moučkový cukr s kakaem a škrobem a dohladka vymícháme.

4. Přidáme mentolový likér a peprmintovou tresť a čokoládu vylijeme do připravené nádoby, uhladíme a necháme krátce zchladnout.

5. Tupou hranou nože vyznačíme dílky tabulky a necháme úplně vychladnout.