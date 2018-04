Čokoládu miluji, ale partnerka ji nesmí, říká čokolatiér

Představujete si, že práce čokolatiéra je romantická, sladká a nenáročná? "Tak to jste na omylu," upozorňuje nás. "Naopak zažívám spoustu stresu. Nestíhám objednávky, do toho se sem nahrnou nepozorní zákazníci, a já sotva stíhám," svěřuje se.

Na rozdíl od nás má jednu velkou výhodu. Nervy si může obalit sladkou čokoládou, aniž by pro ní musel běžet do obchodu. Proud voňavé čokolády mu totiž teče přímo na pracovišti. Z ní pak připravuje bonbony, na kterých se my můžeme při návštěvě Choco Story muzea pochutnávat.

"Vyrábíme jenom jednodušší kousky, ty složitější necháváme na větších mistrech," vypráví Němeček. Sám připraví denně několik tabulek čokolády i bonbonů - mléčných i hořkých. Většinu jich ale rozdá při ochutnávce, která je součástí jeho práce.

Jeho zručné ruce můžete sledovat naživo přímo v muzeu a Vít pak na konci předváděčky podstrčí každému malému i velkému návštěvníkovi jeden právě vyrobený kousíček.





Když nepracuje, čokoláda mu chybí

K řemeslu se dostal přes inzerát v novinách. Živil se jako barman a řekl si, proč to nezkusit. Pracovat s čokoládou se naučil postupně, praxi neměl žádnou. Jezdil na exkurze do ciziny, něco odkoukal od kolegy, umělci ze zahraničí učili jeho. Měl to štěstí, že fígle a triky odkoukal od zkušeného mistra. Přesto když začínal, měl trému. "Když vám kouká pod ruce dvacet lidí a nejste v tom zběhlý, znervózní to každého. Ale už jsem si zvykl," vypráví.

I když jede na dovolenou, hned se vrhá do obchodů s pralinkami a ochutnává netradiční příchutě. Zaujala ho třeba kombinace s šafránem a wasabi. "To byla opravdu zajímavá a nevšední příchuť." Přiznává, že když má od práce pár dní oddech, sladká čokoládová pochoutka mu chybí. Doslova se mu po té sladké chuti rozplývající se na jazyku stýská. Že by lehká závislost? Přiznává, že i v práci vydatně ujídá. "Na rozdíl od kolegyně, která čokoládu nejí," usmívá se dvaatřicetiletý muž. "Já ale sladké miluju! V práci svou potřebu sladkého pokryji."

muzeum čokolády Kde? Celetná 10, Praha 1

Kdy? Denně od 10

do 19 hodin

Za kolik? Dospělý 140 Kč, děti 3 - 6 let 25 Kč

a 6 -15 let 90 Kč, rodinné vstupné 350 Kč

Vít Němeček vyrábí třeba i polomáčené ovoce nebo čokoládové figurky. Za pár dní už budou aktuální Mikuláši, kterým tak rádi ukusujeme hlavičky.

Když nenoří ruce do kakaové hmoty, poslouchá punkovou hudbu, sleduje legendární filmy a zajímá se o umění. Vždyť dřív prodával ve starožitnictví. "Tam bych se klidně i vrátil, jen bych si zopakoval výkupní ceny zlata. Ale za bar, odkud jsem se do čokoprůmyslu dostal, už ne," říká čokoládový muž.

Jeho práce se ženám líbí. "Přiznávám, na sladké by se určitě nechaly sbalit. Zatím ale spíš ženy zkouší dostat mě. V knize návštěv už jsem měl několik krásných vzkazů," potutelně se svěřuje. "Je to hezké, potěší to."

Ale víte, čemu se říká smůla? Když přítelkyně čokolatiéra, muže vyrábějícího čokoládové bonbony, má alergii na čokoládu.