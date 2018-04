Nejlepší dorty podle našich babiček: čokoládový, ořechový a tvarohový

Čokoládový dort babičky Milušky

150 g cukru

200 g másla

170 g hladké mouky

1 prášek do pečiva

5 lžic podmáslí

4 vejce

30 kakaa holandského typu

180 g kvalitní čokolády na vaření

1 dcl silné kávy

1. Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni, smícháme s rozehřátým máslem a silnou kávou. Prohřejeme, ale nevaříme.

2. V míse smícháme prosátou mouku s práškem do pečiva a kakaem. Žloutky s podmáslím a cukrem vyšleháme do hladka a spolu s rozpuštěnou čokoládou s máslem přilijeme ke směsi v míse. Z bílků ušleháme tuhý sníh a vmícháme ho do těsta.

3. Nalijeme do vymazané a vysypané dortové formy a pečeme v předehřáté troubě cca hodinu, nebo dokud není těsto po vpíchnutí špejle tuhé a nelepivé.

4. Dort můžeme plnit čokoládovým krémem nebo marmeládou a zdobit čokoládovou polevou a šlehačkou.

Jemný ořechový dort babičky Věry

200 g mletých vlašských ořechů

20 g mouky

20 g strouhanky

18 dkg cukru

1 vanilkový cukr

trochu prášku do pečiva

1 lžíce rumu

4 vejce

1. Žloutky, cukr a vanilkový cukr utřeme do pěny.

2. V míse smícháme ořechy, mouku, strouhanku a prášek po pečiva. Z bílků vyšleháme tuhý sníh.

3. Vše (včetně rumu) postupně na střídačku vmícháme do ušlehaných žloutků s cukrem.

4. Dortovou formu vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou, nalijeme dort a opatrně pečeme v předehřáté troubě.

5. Plníme a zdobíme podle chuti a fantazie, nejlépe máslovým krémem.

Lehký tvarohový dort babičky Růženky

500 g měkkého tvarohu

1/2 litru mléka

250 g másla

2 lžíce želatiny

piškoty

kompotované ovoce (meruňky, ananas) podle chuti

hrneček cukru (může být i méně)

1 vanilkový cukr

trochu rumu

kakao na obarvení poloviny hmoty

1. Ve čtvrt litru mléka necháme nabobtnat želatinu, ve druhém čtvrt litru rozpustíme kostku másla a necháme skoro svařit. Pak nalijeme na želatinu.

2. Mezitím v míse smícháme tvaroh s cukrem a potom přidáme směs se želatinou. Když je vše promícháno, oddělíme půlku a přidáme trošku rumu, do druhé půlky vmícháme kakao.

3. Do dortové formy vrstvíme následovně: tvarohová hmota, ovoce, piškoty, tvarohová hmota a tak dále. Dort dáme ztuhnout do lednice a před podáváním zdobíme šlehačkou. Můžeme také posypat kakaem nebo polít ovocným topingem.