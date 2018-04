Velikonoční soutěž o kurz vaření: Čokoládový králíček s muffiny

2 vejce

kůra z nechemicky ošetřeného citronu

1 bio vanilkový cukr

1 lžíce třtinového cukru

100 ml polotučného mléka

25 – 30 g čokolády na vaření

50 g celozrnné pšeničné mouky

100 g polohrubé mouky

½ sáčku prášku do pečiva bez fosfátů

2 lžíce řepkového oleje

1. Vejce rozšleháme s vanilkovým a třtinovým cukrem a kůrou z citronu. Postupně vmícháme mléko, nastrouhanou čokoládu na vaření a mouku smíchanou s práškem do pečiva. Nakonec přidáme řepkový olej a těsto zlehka promícháme.

2. Vymažeme a vysypeme formu králíčka, vlijeme těsto do ¾ a přiklopte. Zbývajícím těstem naplníme muffiny a společně dáme péct do předehřáté trouby na 180°C.

3. Muffiny vyndáme zhruba za 25 minut, králíček bude hotový přibližně za 45 minut. Ještě horký jej vyklepneme.

TIP: Těsto vystačí na formu králíčka o velikosti 20 cm a 3 muffiny připomínající velikonoční vajíčka.