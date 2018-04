Brownies, suflé, muffiny a další lahodné čokoládové hříchy

Čokoládové suflé s hruškami

Doba přípravy: 30 minut + 25 minut pečení

Množství: pro 6 osob

6 malých hrušek

160 g cukru krupice

1 svitek skořice

3 hřebíčky

1 hvězdička badyánu

1/2 citronu

100 g hořké čokolády

2 lžíce másla

4 vejce

1. Troubu předehřejeme na 150 °C. Hrušky omyjeme, spodek hrušek seřízneme, vykrojíme jádřince. Do hrnce dáme litr vody, 100 g cukru, koření, na plátky nakrájený citron.

2. Přidáme hrušky a pomalu povaříme do změknutí, tedy asi 15 minut. Měkké hrušky vyjmeme a necháme je na ubrousku okapat.

3. Čokoládu nalámeme a rozpustíme ve vodní lázni s jednou lžící másla, promícháme a necháme zchladnout. Formičky na suflé vymažeme zbylým máslem a vysypeme cukrem.

4. Ze čtyř bílků ušleháme sníh. Tři žloutky promícháme se zbylým cukrem, po lžících přišleháme čokoládu a pak zapracujeme opatrně sníh.

5. Čokoládovou hmotu rozdělíme do formiček, vmáčkneme dovnitř hrušku a necháme na 20–25 minut zapéct ve vyhřáté troubě.

Tip: Podávejte s vanilkovou zmrzlinou nebo čokoládovou omáčkou. Pokud nemáte formičky na suflé, použijte hrnky s rovnými stěnami, které snesou pobyt v troubě.

Koláčky s tvarohem

Doba přípravy: 30 minut + 10 minut pečení

Množství: asi 16 kousků

250 g hladké mouky

70 g kakaa

špetka soli

1 lžička prášku do pečiva

1/4 lžičky jedlé sody

60 ml podmáslí

120 ml silné kávy

1 lžička vanilkového extraktu

180 g másla

160 g cukru krupice

1 velké vejce

Na náplň:

250 g plnotučného tvarohu

140 g moučkového cukru

kapka vanilkového extraktu

2 lžíce másla

1. Troubu předehřejeme na 190 °C. Plechy vyložíme pečicím papírem. Do mísy prosejeme mouku s kakaem, solí, práškem do pečiva a sodou. V jiné misce promícháme podmáslí, kávu a vanilkový extrakt.

2. V další nádobě vyšleháme máslo a cukr. Přidáme vejce, vše prošleháme. Do hmoty postupně přišleháváme mouku s kakaem a přiléváme tekutou směs podmáslí a kávy.

3. Z těsta odebíráme lžící kopečky a klademe je v odstupu asi pěti centimetrů od sebe na plech. Kopečky uhladíme prsty namočenými ve vlažné vodě a dáme péct. Upečení jednoho plechu zabere 10 minut.

4. Prošleháme tvaroh s moučkovým cukrem, vanilkovou esencí a máslem. Polovinu koláčků namažeme krémem a slepíme se zbylými koláčky.

Mramorové brownies

Doba přípravy: 30 minut + 35-40 minut pečení

Množství: na 1 plech

150 g másla

150 g hořké čokolády

150 g cukru krupice

100 g bílé čokolády

120 g hladké mouky

80 g kakaa

1/4 lžičky prášku do pečiva

100 g pekanových ořechů

250 g plnotučného tvarohu (lepší je kostka)

2 lžíce moučkového cukru

2 lžíce moučkového cukru 4 vejce

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech 20x30 cm vyložíme pečicím papírem. Ve vodní lázni rozpustíme máslo, nalámanou hořkou čokoládu a cukr. V jiné misce rozpustíme bílou čokoládu.

2. Mouku prosejeme s kakaem a práškem do pečiva. Ořechy nahrubo pokrájíme nožem. Tvaroh ušleháme s moučkovým cukrem, jedním vejcem a bílou čokoládou.

3. Tmavou čokoládovou směs prošleháme se třemi vejci a postupně po lžících přišleháváme mouku s kakaem. Těsto promícháme s nalámanými ořechy.

4. Na plech rozetřeme tmavé těsto a lžící pokryjeme kopečky směsí tvarohu a bílé čokolády. Špejlí obě těsta promícháme a dáme péct na 40 minut.

Dvoubarevné muffiny

Doba přípravy: 15 minut + 20 minut pečení

Množství: 12 muffinů

olej nebo tuk na vymazání formy

250 g hladké mouky

1 lžíce prášku do pečiva

140 g přírodního cukru

200 ml mléka

2 velká vejce

85 g rozpuštěného másla

třešňový kompot

2 lžíce kakaa

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, formu na muffiny vymažeme tukem nebo vyložíme papírovými košíčky.

2. Mouku prosejeme s práškem do pečiva do mísy, promícháme s cukrem. V jiné míse promícháme mléko, vejce, rozpuštěné máslo.

3. Třešňový kompot slijeme, třešně vypeckujeme. Do mísy s moukou a cukrem nalijeme směs vajec, mléka a másla a lžící ji promícháme. Polovinu odlijeme do jiné misky a promícháme ji s kakaem.

4. Důlky na muffiny střídavě plníme lžící světlého a tmavého těsta. Muffiny ozdobíme okapanými třešněmi a dáme péct do vyhřáté trouby na 20 minut.

Bílá čokoláda

Doba přípravy: 30 minut + chlazení 12 hodin

300 g bílé čokolády

1 vanilkový lusk

250 ml smetany ke šlehání

1. Z tabulky bílé čokolády odškrábeme ostrým nožem nebo škrabkou na brambory do misky trochu hoblin na ozdobení tmavého krému. Zbylou čokoládu nakrájíme na kousky.

2. Vanilkový lusk rozřízneme a vyškrábneme z něj dřeň. Smetanu s vanilkovými semínky pomalu zahříváme, téměř k varu.

3. Smetanu stáhneme z plotýnky, přidáme kousky čokolády a promícháme, dokud se čokoláda nerozpustí.

4. Krém nalijeme do misek, necháme vychladnout, přetáhneme potravinovou fólií a necháme v chladu přes noc ztuhnout.

5. Před podáváním ozdobíme hoblinami z tmavé čokolády.

Tmavá čokoláda

Doba přípravy: 30 minut + 12 hodin chlazení

300 g hořké čokolády

50 g másla

4 vejce

2 vanilkové cukry

2 lžíce moučkového cukru

2 lžíce přírodního cukru

250 ml smetany ke šlehání

1. Z tabulky čokolády odškrábneme nožem hobliny na ozdobení bílého krému. Zbylou čokoládu nalámeme a rozpustíme s máslem ve vodní lázni. Necháme zchladnout.

2. Z bílků a vanilkového cukru vyšleháme tuhý sníh. Smetanu ušleháme dotuha. Ve vodní lázni ušleháme žloutky s moučkovým cukrem do pěny.

3. Žloutkovou pěnu prošleháme v míse s přírodním cukrem, postupně přišleháváme rozpuštěnou čokoládu. Vmícháme opatrně šlehačku a sníh z bílků.

4. Cukrářský sáček naplníme krémem a krém rozdělíme do misek. Misky přetáhneme potravinovou fólií a necháme v chladu ztuhnout.

5. Před podáváním ozdobíme hoblinami bílé čokolády.