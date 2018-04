Čokoládové cupcakes s vídeňským krémem

Na těsto:

250 g másla

250 g hořké čokolády

6 lžiček instantní kávy (není to kvůli aroma, dodá dortu krásně tmavou barvu)

180 ml vody

300 g polohrubé mouky

1 lžičky prášku do pečiva

1 špetka soli

60 g kakaa

1 lžičky jedlé sody

400 g cukru

4 vidličkou ušlehaná vejce

8 lžiček oleje

125 ml kysaného podmáslí

Na sirup:

100 ml vroucí vody

100 g meruňkového džemu

2 lžičky Cointreau likéru (nemusí být)

Na krém:

125 g změklého másla

11 šálků prosátého moučkového cukru

2 polévkové lžíce odstátého mléka

1 - 2 kapky tekuté potravinové barvy (růžová)

1. Nejprve si připravíme těsto a upečeme malé muffiny neboli cupcakes. Předehřejeme horkovzdušnou troubu na 160°C. Připravíme papírové košíčky do plechové formy na cupcakes. Rozpustíme máslo ve vodě, přidáme instantní kávu a na kousky nalámanou čokoládu. Mícháme tak dlouho, dokud není vše spojené. Necháme vychladnout.

2. Do mísy prosijeme mouku, přidáme prášek do pečiva, sodu a kakao, cukr a sůl. Uděláme důlek a přilijeme vychladlou čokoládovou směs. Důkladně promícháme vařečkou.

3. Postupně přidáváme olej a jedno vejce po druhém, nakonec i podmáslí. Těsto nalijeme do kalíšků - plníme je maximálně jeden centimetr pod okraj. Pečeme asi 20 až 25 minut, vyzkoušíme špejlí, zda jsou dostatečně propečené.

4. Když je vyndáme z trouby, necháme je 2 minuty stát, pak je vyndáme z formy a necháme vychladnout na mřížce.

5. Před zdobením krémem potřeme cupcakes sirupem. Ten si připravíme tak, že metlou vmícháme džem do vody a přepasírujeme přes cedník, abychom odstranili případné kousky meruněk. Přidáme likér. Skladujeme ve sklenici v lednici.

6. Cupcakes potřené sirupem nazdobíme vídeňským krémem. Jak ho připravit? Ujistíme se, že mléko i máslo mají pokojovou teplotu. Metlami šleháme máslo v misce, až krásně zbělá a je nadýchané. Postupně pak do másla zašleháváme nejprve polovinu cukru s trochou mléka a pak zbytek cukru se zbylým mlékem. Po kapkách vmícháme i barvivo. Hotový krém dáme do zdobicího sáčku a nazdobíme cupcakes.

Tipy: "Pokud chcete nazdobit růži, tak budete potřebovat trezírovací špičku na růže. Je v různých velikostech, má tvar protáhlé kapky a je buď rovná, nebo do obloučku," prozrazuje Rawlings.

Pokud si nejste s výrobou cupcakes jisté, vyzkoušejte kurzy, které pořádá Hana Rawlings. Vysvětlí vám nejrůznější techniky a triky, díky nimž získají vaše dortíčky originální vzhled.

Jestliže chcete mít dortíčky opravdu dokonalé, ozdobte je papírovou manžetkou a zápichem. Právě díky podobným detailům se vaše cukrářské umění posune do nejvyššího stupně elegance. Z pruhu barevného papíru vystřihněte manžetu, kterou slepte či sešijte sešívačkou. Opatrně do ní umístěte nazdobený cupcake.

Z barevných papírů vystřihejte ozdoby a lepicí páskou je nalepte na špejle nebo tyčinky na lízátka. Hotové nakonec zapíchněte do cupcakes.

Cupcakes skladujte v krabici s víkem v lednici a do 2 dnů nazdobte a spotřebujte. "V mrazáku případně vydrží až jeden měsíc," radí Hana Rawlings. Další rady a tipy pro dokonalé cupcakes najdete na hanascakes.blogspot.com.