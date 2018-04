Čokoládové cukroví, tentokrát netradičně

Z hořké čokolády

Čokoládové cookies

* 110 g změklého másla

* 110 g hnědého cukru

* 50 g bílého cukru

* 1 celé vejce

* 140 g hladké mouky

* 30 g kakaa

* 1/2 kávové lžičky prášku do pečiva

* špetka soli

* 250 g mléčné čokolády

V míse našleháme máslo a cukr do pěny. Přidáme vejce a šleháme, dokud se vše nespojí. Kakao smícháme s hladkou moukou, práškem do pečiva a solí. Přidáme k máslu a dobře smícháme. Vmícháme nastrouhanou čokoládu. Na plechu vyloženém peč. papírem tvoříme lžící nebo malou naběračkou kopečky. Necháváme asi 5 cm mezery. Pečeme cca osm minut v troubě předehřáté na 177 °C nebo dokud nejsou středy koláčků měkké, ale kraje pevné. Vyndáme z trouby a necháme 5 minut zchladnout na plechu a poté je přendáme na mřížku.

Tip

V tomto receptu můžete mléčnou čokoládu nahradit tmavou čokoládou a místo nastrouhání ji do těsta nalámat na menší kousky.

Kokosové makronky

* 115 g hořké čokolády

* 90 g vaječných bílků

* 25 g kakaa

* 150 g cukru krystal

* špetka soli

* 220 g hrubě strouhaného kokosu

V nerezové misce rozpustíme ve vodní lázni nalámanou čokoládu a odložíme. Mezitím ve velké míse ušleháme z bílků sníh spolu s kakaem, cukrem a solí. Vmícháme strouhaný kokos a tolik rozpuštěné čokolády, aby se kokos dobře obalil. Pokud je směs příliš měkká, necháme ji v lednici ztuhnout. Na pečicí papír klademe lžičkou malé hromádky o průměru 3 cm. Pečeme 15 minut v troubě rozehřáté na 170 °C, dokud nejsou makronky na povrchu lesklé. Vyndáme z trouby a necháme vychladnout.

Tip

Aby měl kokos výraznější chuť, můžete ho před pečením lehce opražit. Vsypte ho na pánev s nepřilnavým povrchem a pražte do růžova. Pozor, aby se přitom nespálil, pak by zhořkl.

Čokoládová srdíčka

* 100 g strouhané čokolády

* 135 g moučkového cukru

* 125 g oloupaných nastrouhaných mandlí

* na špičku nože skořice

* 1 mletý hřebíček

* 1 bílek

* 1 kávová lžička pikantní zavařeniny

* 1 bílek na potření

* moučkový cukr na obalení

Na vál prosejeme moučkový cukr, přidáme strouhanou čokoládu, mandle, mleté koření a jeden bílek. Přimícháme zavařeninu podle chuti a zapracujeme do těsta. Pokud je těsto příliš řídké, můžeme pro zahuštění přidat strouhané mandle a moučkový cukr. Těsto vyválíme na 3 mm silný plát, ze kterého vykrajujeme srdíčka. Přendáme je na papírem vyložený plech a potřeme bílky. Vložíme do rozehřáté trouby na 130 °C a pomalu sušíme asi dvacet minut. Usušená srdíčka obalujeme v moučkovém cukru a na válu je necháme zcela vychladnout.

Skořicové penízky

* 120 g hladké mouky

* 60 g maizeny

* 120 g čokolády na vaření

* 120 g másla

* 90 g třtinového cukru

* špetka drceného hřebíčku

* špetka skořice

* 150 g tmavé čokoládové polevy

1. Změklé máslo vyšleháme s cukrem do pěny a přidáme koření. Nastrouhanou čokoládu smícháme s moukou, maizenou a máslem. Vypracujeme v hladké těsto. Z těsta utvoříme váleček, zabalíme do fólie a necháme v lednici odležet. Poté nakrájíme z válečku asi 1 cm silná kolečka, naskládáme na plech a pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 15 minut a necháme vychladnout.

2. Čokoládovou polevu rozpustíme ve vodní lázni, pokud je příliš hustá, přidáme kousek ztuženého tuku. Penízky naskládáme vedle sebe, pomocí lžíce je pocákáme rozpuštěnou čokoládou a necháme ztuhnout.

Brownies

* 400 g čokolády

* 220 g cukru krupice

* 80 g hladké mouky

* 230 g másla

* 1 kávová lžička prášku do pečiva

* 3 celá vejce

* 50 g bílé čokolády

* lískové ořechy na ozdobu

Čokoládu nalámeme do kastrůlku, přidáme nakrájené máslo, vložíme do vodní lázně a necháme rozpustit. Mouku smícháme s práškem do pečiva a společně s vejci přidáme k čokoládě. Směs dobře promícháme. Papírové košíčky naskládáme na plech a vlijeme do poloviny těsto. Posypeme nastrouhanou bílou čokoládou a zalijeme zbytkem těsta. Navrch položíme lískový ořech a pečeme v troubě rozehřáté na 150 °C asi 20 minut. Brownies necháme na plechu vychladnout. Před podáváním je ještě můžeme ozdobit rozpuštěnou tmavou nebo bílou čokoládou.

Z mléčné čokolády

Marcipánové kuličky v čokoládě

* 150 g marcipánu

* 70 g mléčné čokolády

* 30 g bílé čokolády

* ořechy nebo perličky na ozdobu

Marcipán nakrájíme na malé kousky a utvoříme malé kuličky, do kterých uděláme důlek. Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni, a pokud je příliš hustá, přidáme trochu ztuženého tuku. Kuličky napíchneme na párátko nebo na špejli a namáčíme je v čokoládě. Necháme pečicí nebo pergamenový papír. Čokoládu necháme zatuhnout. V druhém kastrůlku rozpustíme bílou čokoládu, přendáme ji do igelitového sáčku s ustřiženým rohem a plníme jí důlky v kuličkách. Do čokolády zapíchneme ořech nebo ozdobnou kuličku a necháme dokonale chvíli okapat a přendáme na ztuhnout v chladničce.

Tip

Pro větší barevný efekt můžeme také postup obrátit a marcipán obalit v bílé čokoládě a naplnit jej mléčnou čokoládou. Zdobit můžeme také oloupanou mandlí.

Košíčky s čokoládou a bílkovou pěnou

* 210 g hladké mouky

* 140 g hery

* 70 g moučkového cukru

* 2 žloutky

* citronová kůra

* 1 vanilkový cukr

Na obalení:

* 3 bílky

* 60 g cukru krystal

* citronová šťáva

Poleva:

* 50 g mléčné čokolády

* 15 g ztuženého tuku

1. Hladkou mouku smícháme s cukrem, citronovou kůrou a vanilkovým cukrem. Přimícháme změklý tuk a žloutky. Směs propracujeme v hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme přes noc v lednici. Druhý den těstem plníme formičky na košíčky a pečeme v troubě vyhřáté na 175 °C asi čtvrt hodiny do růžova. Po upečení košíčky vyklepneme na vál a necháme vychladnout.

2. Mezitím si připravíme bílkovou pěnu. 2/3 cukru nasypeme do kastrůlku a zalijeme vodou tak, aby byl ponořený. Správný rozvar poznáme tak, že když do něj ponoříme očko z drátu a foukneme do něj jako do bublifuku, tvoří se bublinky. Hotový rozvar odstavíme z ohně a necháme vychladnout.

3. Mezitím v míse smícháme bílky se zbylým cukrem a vyšleháme na sníh. Do hotového sněhu slabým pramínkem přiléváme cukerný rozvar a šleháme do vychladnutí. Přendáme do cukrářského sáčku a sněhem plníme košíčky. Necháme sníh krátce vyschnout a přelijeme vychladlou čokoládovou polevou, kterou jsme si připravili rozpuštěním mléčné čokolády s tukem. Necháme důkladně ztuhnout.

Čokoládové trojúhelníčky

* 200 g másla

* 350 g polohrubé mouky

* 2 žloutky

* 3 polévkové lžíce kakaa

* 150 g hořké čokolády

* 3 polévkové lžíce moučkového cukru

1. V míse smícháme mouku s kakaem, strouhanou čokoládou a moučkovým cukrem. Přidáme změklé máslo a žloutky a vypracujeme v hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme v lednici asi 3 hodiny odležet.

2. Těsto vyválíme na 4 mm silný plát a vykrajujeme z něj malé trojúhelníčky. Přendáme na papírem vyložený plech a pečeme v troubě předehřáté na 170 °C asi 10 minut. Ještě teplé posypeme moučkovým cukrem. Necháme na vále nebo na pracovní desce vychladnout. Cukroví necháme alespoň 7 dní odležet.

Čokoládové stromečky

* 1 vejce

* 1 polévková lžíce kakaa

* 80 g cukru moučka

* mléko

* 80 g hořké čokolády

* 1 vanilkový cukr

* 350 g hladké mouky

Na obalení:

* moučkový cukr

* skořice

1. Do mouky přidáme nastrouhanou čokoládu, kakao, cukr, vanilkový cukr a vejce. Začneme promíchávat a podle potřeby přidáváme mléko. Vypracujeme hladké těsto, které na vále vyválíme na 4 mm silný plát, a vykrajujeme stromečky nebo jiné tvary.

2. Naskládáme na peč. papírem vyložený plech a pečeme v troubě předehřáté na 170 °C asi 12 minut do růžova. Ještě teplé obalujeme v moučkovém cukru smíchaném se skořicí a necháme vychladnout.

Čokoládové pralinky

* 1/4 l smetany ke šlehání

* 150 g mléčné čokolády

* 60 g mletých lískových ořechů

* 1/2 polévkové lžíce kakaa

* 3 polévkové lžíce rumu

Na obalení:

* 50 g hořké čokolády a 50 g mléčné čokolády

1. Smetanu nalijeme do kastrůlku a krátce ji svaříme. Přidáme nalámanou čokoládu, rozpustíme ji a vytvoříme hmotu, kterou necháme na chvilku vychladnout. Mezitím smícháme ořechy s cukrem, kakaem a rumem a přidáme do čokoládové hmoty. Směs necháme v lednici dobře ztuhnout.

2. Druhý den z hmoty tvoříme kuličky, které obalujeme ve směsi mléčné a hořké čokolády, jež jsme nahrubo nastrouhali na struhadle. Pokud je hmota příliš řídká, nabíráme ji lžičkou, obalíme v čokoládě a pak tvoříme kuličky. Pralinky naskládáme do krabičky a uchováváme v lednici. Této hmotě se říká ganache a měla by mít ledový efekt.

Tip

Z čokoládové hmoty připravené podle našeho receptu můžete pro děti vytvořit i domácí ledové bonbonky. Hmotu nalijte nebo lžičkou přeneste do umělohmotné formy, kterou vyndáte z vyzobaného adventního kalendáře. Formu uložte do lednice a děti upozorněte, že tyhle dobroty se musí sníst hodně rychle po vyloupnutí z formičky.

DOMÁCÍ MARCIPÁN

Rozemeleme najemno 250 g mandlí, použít můžeme i koupené mleté mandle, a smícháme je se 125 g moučkového cukru a 125 g krupicového cukru, k tomu přidáme mleté mandle a 2 bílky. Směs vypracujeme na hladkou hmotu, kterou můžeme obarvit potravinářskými barvami.

BAREVNÉ CUKRÁŘSKÉ ZDOBENÍ

Různobarevné i stříbrné kuličky, oválky, srdíčka, perličky, tyčinky a takzvaný barevný mák koupíte v cukrárně nebo v běžných potravinách. Náš tip je internetová prodejna pro profesionály, kterou najdete na adrese www.eshop.timidekor.cz a kde seženete i marcipán, fondán a dekorace na dorty.

Z bílé čokolády

Čokoládové hvězdy

* 100 g polohrubé mouky

* 100 g cukru krystal

* 100 g másla

* 100 g bílé čokolády

* 80 g strouhaných vlašských ořechů

* 3 celá vejce

Bílková poleva:

* 150 g moučkového cukru

* 1 malý bílek

* 1 kávová lžička rumu

* 1 kávová lžička citronové šťávy

1. Cukr, máslo a žloutky vyšleháme do pěny a postupně přidáváme nastrouhanou čokoládu. Mouku smícháme s ořechy, bílky vyšleháme do hustého sněhu. K cukru s máslem a žloutky postupně přidáváme sníh a mouku. Těsto nalijeme na vyšší plech vymaštěný máslem a vysypaný polohrubou moukou a povrch uhladíme. Pečeme v troubě vyhřáté na 160 °C asi 15 minut. Korpus necháme vychladnout a přendáme na vál.

2. Bílek smícháme s moučkovým cukrem, rumem a citronovou šťávou. Metličkou vymícháme polevu, kterou rozprostřeme na korpus a část odložíme stranou. Zbytkem polevy v igelitovém sáčku s ustřiženým rohem povrch ozdobíme. Necháme částečně zatuhnout a vykrajujeme hvězdičky.

Ořechové košíčky

* 180 g hladké mouky

* 40 g moučkového cukru

* 40 g ořechů

* 80 g másla

* lžička citronové kůry

* 1 vejce

Náplň:

* 150 g bílé čokolády, 70ml smetany, 150 g strouhaných vlašských ořechů, lískové ořechy na ozdobu, 1 sáček bílé čokoládové polevy

1. Mouku smícháme s cukrem, ořechy a kůrou. Přidáme vejce a máslo.

Vypracujeme těsto a ve fólii uložíme do lednice. Těstem plníme formičky na košíčky a pečeme ve vyhřáté troubě na 170 °C asi 10 minut. Upečené košíčky vyklepneme a necháme vychladnout.

2. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu, přimícháme smetanu a přisypeme ořechy. Vychladlou směs rozdělíme do upečených košíčků. Necháme ztuhnout, přelijeme bílou polevou a ozdobíme lískovým ořechem.

Pralinky

* 200 g dětských piškotů

* 120 g másla

* 2 polévkové lžíce rumu

* 100 g mléčné čokolády

* 80 g strouhaných ořechů

Na ozdobu:

* 100 g bílé čokolády

* 30 g ztuženého pokrmového tuku

* čokoládová poleva

1. Piškoty nahrubo semeleme, přidáme ořechy, rozpuštěnou čokoládu a rum. Dobře promícháme a přimícháme změklé máslo. Z hmoty tvoříme kuličky a necháme je chvíli odležet. Kuličky položené na vidličce namáčíme v čokoládě, kterou jsme rozpustili se ztuženým tukem. Necháme je okapat a položíme na mřížku nebo na papír a necháme ztuhnout. Než čokoláda ztuhne, můžeme kuličky ozdobit tmavou polevou. Uložíme do lednice a necháme přes noc ztuhnout.

Bílé kuličky

* 200 g kokosové moučky

* 2 vanilkové cukry

* 4 polévkové lžíce rumu

* 120 g másla

* 300 g bílé čokolády

Na obalení a naplnění:

* 60 g kokosové moučky, loupané mandle

1. V míse smícháme změklé máslo, vanilkový cukr, rum a kokos. Přidáme najemno nastrouhanou čokoládu a dobře promícháme. Měli bychom těsto míchat vařečkou, pod rukama by se mohla čokoláda rozpouštět. Když se hmota spojí, dáme těsto do lednice ztuhnout. Z těsta tvoříme hrudky, do kterých zapíchneme mandli, a modelujeme kuličky. Hotové kuličky obalíme v kokosové moučce a necháme v lednici ztuhnout. Bonbonky uložíme do krabičky a uchováváme v chladu.

Pusinky z bílé čokolády

* 100 g čokolády na vaření

* 50 g ztuženého tuku

* 2 polévkové lžíce rybízové marmelády

* bílá čokoládová poleva

Náplň:

* 1 bílek

* 30 g cukru krystal

* 1 lžička vody

1. Čokoládu smícháme s pokrmovým tukem a ve vodní lázni necháme rozpustit. Necháme chvilku vychladnout a malou lžičkou čokoládu naléváme do papírových košíčků. Čokoládu necháme ztuhnout a mezitím si připravíme sníh.

2. Cukr smícháme s vodou v kastrůlku a necháme ho chvíli povařit, jak se říká svařit na nit. Cukr necháme chvíli vychladnout. Bílek vyšleháme do hustého sněhu a začneme k němu přilévat chladný cukerný roztok. Roztok by neměl být příliš horký, jinak začnou bílky řídnout.

3. Husté bílky přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou. Do košíčků na čokoládu dáme malou lžičkou marmeládu a na ni nastříkáme sníh. Necháme ho částečně ztuhnout a přelijeme bílou čokoládou. Pusinky můžeme posypat ozdobným sypáním.