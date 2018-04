Cukr, káva, čokoláda: vánoční cukroví nejen podle Ivety Fabešové

Perníkové řezy s čokoládovou polevou

Doba přípravy: 30 minut + 30–35 minut pečení

tuk na vymazání

strouhanka na vysypání

4 vejce

200 cukru krystal

250 ml smetany ke šlehání

3 lžíce medu

1 lžíce rozpuštěného másla

1–2 lžíce rumu

250 g hladké mouky

50 g nastrouhaných vlašských ořechů

1 prášek do pečiva

1 lžička kypřicího prášku do perníku

1/2 konzervy slazeného kondenzovaného mléka

200 g hořké čokolády

150 g loupaných mandlí

50 g bílé čokolády

1. Troubu předehřejeme na 170 °C, pekáček vymažeme tukem a vysypeme strouhankou.

2. Vejce s cukrem ušleháme do pěny, přimícháme smetanu, med, rozpuštěné máslo, rum, mouku, ořechy, prášek do pečiva, prášek do perníku. Těsto vylijeme do pekáčku, zarovnáme a pečeme asi 30–35 minut ve vyhřáté troubě.

3. Ve vodní lázni rozehřejeme slazené mléko s nalámanou čokoládou a máslem, dobře promícháme, aby se směs spojila. Necháme krátce zchladnout.

4. Vychladlý perník nakrájíme na obdélníkové řezy, poklademe mandlemi a zalijeme čokoládovou směsí.

5. Bílou čokoládu rozpustíme, každý řez ozdobíme proužkem bílé čokolády, kterou párátkem nebo špejlí ozdobně roztáhneme do stran. Necháme zchladnout.

Tip: Pokud si budete sami loupat mandle, povařte je o něco déle, aby byly měkčí.

Čokoládová srdíčka

Doba přípravy: 20 minut + 2 hodiny chlazení + 8–10 minut pečení

220 g hladké mouky

4 lžíce kakaa

špetka soli

1/2 lžičky prášku do pečiva

150 g másla

70 g strouhaných lískových oříšků

70 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

1 žloutek

1 lžíce pomerančové šťávy

1/2 lžičky nastrouhané pomerančové kůry

čokoládová náplň

150 g bílé čokolády

1. Mouku prosijeme s kakaem, promícháme se solí a práškem do pečiva, přidáme pokrájené máslo, oříšky, oba cukry, žloutek, pomerančovou šťávu a kůru a zpracujeme na těsto, které zabalené do potravinové folie necháme v chladu odležet alespoň 2 hodiny.

2. Troubu rozehřejeme na 170 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Těsto rozválíme na plát, vykrájíme z něj srdíčka a pečeme ve vyhřáté troubě asi 10 minut.

3. Vychladlá srdíčka naplníme čokoládovou náplní a ozdobíme rozehřátou bílou čokoládou.

Tip: Čokoládová náplň: ve vodní lázni rozehřejte 150 g nalámané hořké čokolády. Vyšlehejte 150 g másla, přidejte 100 g lískooříškové pomazánky a zašlehejte i rozpuštěnou zchladlou čokoládu.

Vánoční oříšková čokoláda

Doba přípravy: 40 minut + 35–40 minut pečení

300 g hořké čokolády

120 g másla

180 g přírodního cukru

1 lžička vanilkového extraktu

1 lžička instantní kávy

1/4 lžičky mletého hřebíčku

1/4 lžičky mleté skořice

100 g hladké mouky

50 g kakaa

2 velká vejce

100 g vlašských ořechů

100 g lískových ořechů

50 g loupaných mandlí

1. Troubu rozehřejeme na 170 °C, menší pekáček vyložíme pečicím papírem. Čokoládu pokrájíme na menší kousky.

2. Máslo a třetinu čokolády rozehřejeme a promícháme s cukrem, vanilkovým extraktem, instantní kávou, kořením a necháme zchladnout. Mouku prosijeme s kakaem. Ořechy pokrájíme.

3. Vejce vyšleháme, postupně přimícháváme rozpuštěné máslo s čokoládou. Zpracujeme mouku s kakaem a třetinu ořechů.

4. Těsto rozetřeme na pečicí papír, povrch posypeme zbylými ořechy a čokoládou.

5. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 35–40 minut. Po upečení necháme úplně vychladnout a nakrájíme na kousky.

Tip: Upečenou a vychladlou čokoládovou dobrotu nechte uležet v chladu do druhého dne, teprve potom naporcujte na malé kostičky. Okraje, které se rozdrobily nebo odlomily, použijte do nepečeného cukroví.

Čokoládová kolečka s kávovou náplní

Doba přípravy: 30 minut + 30 minut chlazení + 8–10 minut pečení

220 g hladké mouky

50 g kvalitního kakaa

100 g strouhaných lískových oříšků

180 g másla

110 g cukru krupice

2 malá vejce

kávová náplň

1. Do mísy prosijeme mouku s kakaem, promícháme s nastrouhanými oříšky.

2. V jiné míse vyšleháme máslo s cukrem a vejcem, do směsi zapracujeme mouku s kakaem a oříšky.

3. Těsto rozdělíme na 3–4 díly a mezi potravinovými fóliemi je vyválíme na silnější placky, které necháme 30 minut odležet v chladu.

4. Troubu rozehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Z plátů vykrájíme kolečka, přesuneme je na plech a pečeme 8–10 minut.

5. Vychladlá kolečka naplníme kávovou náplní (viz tip).

Tip: Kávová náplň: Čokoládovou tyčinku s kávovou náplní (Kofila) rozpustíme ve vodní lázni s 2 lžičkami kakaa, lžící rozpustné kávy a 3 lžícemi smetany ke šlehání. Necháme zchladnout a postupně promícháme se 180 g másla vyšlehaného s hrnkem moučkového cukru.

Mokka pusinky s bílou čokoládou

Doba přípravy: 30 minut + pečení 45 minut

1 lžíce škrobové moučky

1 lžíce instantní kávy

1 lžička kakaa

60 g nahrubo nastrouhané hořké čokolády

3 bílky

125 g cukru krupice

1 vanilkový cukr

100 g bílé čokolády

1 lžíce ztuženého tuku

kávová zrnka v čokoládě

1. Troubu předehřejeme na 150 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

2. V míse promícháme škrob s instantní kávou, kakakem a nastrouhanou čokoládou.

3. V míse vyšleháme bílky na tužší sníh, přišleháme cukr a vanilkový cukr. Do sněhu opatrně zapracujeme směs škrobu, kávy, kakaa a čokolády.

4. Lžičkou nebo cukrářským sáčkem tvoříme na plechu kopečky.

5. Pečeme ve vyhřáté troubě 45 minut, pak troubu vypneme a pusinky necháme v troubě vychladnout.

6. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu se ztuženým tukem. Vychladlé pusinky ozdobíme tenkými pramínky čokolády a kávovým zrnem.

Tip: Do pusinek můžete přidat i pár lžic nastrouhaných mandlí nebo oříšků.

A na závěr jeden sladký tip od finalistky kuchařské soutěže Na nože, cukrářky a pekařky Ivety Fabešové:

Čokoládové tartaletky

Čokoládové tartaletky podle Ivety Fabešové

Iveta Fabešová, cukrářka a pekařka, finalistka kuchařské soutěže Na nože a autorka tří kuchařek

Doba přípravy: 25 minut + 10 minut pečení

Množství: 25 kousků

Na korpus:

150 g hladké mouky

špetku soli

75 g krupicového cukru

75 g másla

1 žloutek

1 lžíce vody

Na čokoládový krém:

200 g hořké čokolády

200 g smetany ke šlehání

30 g másla

1. V míse smícháme mouku s cukrem a špetkou soli. Přidáme do směsi máslo a zpracujeme tak, aby vznikla drobenka. Do ní přidáme žloutek, vodu a vpracujeme do těsta. Vložíme ho na hodinu do lednice.

2. Po vyjmutí těsto rozválíme, vykrájíme z něj kolečka a těmi vyložíme formičky na košíčky.

3. Předehřejeme troubu na 180 °C a pečeme košíčky asi 10 minut.

4. Připravíme si čokoládový krém. Smetanu nalijeme do hrnce a přivedeme k varu. Čokoládu nalámeme do mísy a zalijeme vařící smetanou. Pořádně promícháme a poté do směsi vmícháme máslo. Necháme krém vystydnout.

5. Krém dáme do cukrářského sáčku, naplníme jím košíčky a ozdobíme je.