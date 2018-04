Čokoládové brownies, které zvládne úplně každý

Příprava: 60 minut

Ingredience:

* 350 g čokolády, nejlépe s obsahem 50-60 % kakaa, nalámané na kostičky

* 250 g másla nakrájeného na kousky

* 3 velká nebo 4 malá vejce

* 250 g krupicového cukru (nejlépe hnědého)

* 85 g hladké mouky

* 1 lžička prášku do pečiva

1. Troubu předehřejte na 160 °C (elektrickou) nebo 140 °C (horkovzdušnou). Hranatou formu nebo pekáček vymastěte a teprve pak vyložte pečicím papírem.

2. Čokoládu rozpusťte spolu s máslem. Vejce šlehejte tak dlouho, až zesvětlají, pak zašlehejte cukr, až je směs hustá a lesklá. Opatrně vmíchejte do rozpuštěné čokolády, navrch prosijte mouku s práškem do pečiva a vše vymíchejte do hladka. Vlijte do formy a pečte 30-35 minut tak dlouho, až je povrch pevný na dotek, mírně lesklý, ale suchý. Zkoušíte-li propečenost pomocí špejle, měly by na ní ulpět vlhké drobečky, neboť brownies musí ze své podstaty zůstat hutné a vlahé.

3. Během vychládání těsto ještě trochu dojde. Upečené brownies nechte nejprve vychladnout ve formě postavené na kuchyňskou mřížku alespoň hodinu, pak je rozkrájejte na cca 16 úhledných čtverečků. Také po rozkrájení je nechte ještě chladnout na mřížce.