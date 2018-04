Čokoládová Lejla pije víno a vodku

RECEPTY NA NEJNOVĚJŠÍ KOKTEJLY NAJDETE ZDE

"Formovala mě parta v klubu ve Slovanském domě. Stýkám se s nimi dodnes," vzpomíná Lejla. Nejraději pije víno, z tvrdého alkoholu dává přednost čisté vodce.

"Maminka pije rum, ségra a já víno. Co se týče tvrdého, tak to mám po obdobích. Dlouho jsem pila absinta, pak tequilu a teď jsem vodková. Zásadně čistou," tvrdí Abbasová. V klubu Oskar v Ungeltu se posléze naučila připravovat koktejly.



Pijete koktejly?

Mám je ráda, ale moc často si je nedávám, protože pak je piju jako vodu. Pro mě to není alkoholické pití, ale limonáda. Sem tam si dám Mojito.

Mojito. Fenomén posledních let…

Mám zato, že Češi nepijí skoro nic jiného. Je to skvělý drink. Ale zas je pravda, že málokdo ho umí dělat.

Na jaký drink byste nikdy neodmítla pozvání?

Na ten, který neznám. Hrozně ráda objevuji. Ale mělo by tam být dost alkoholu. (úsměv)

V polovině července budete moderovat barmanskou show, na níž vystoupí David Neumann, několikanásobný mistr České republiky. Jak jste se k té spolupráci dostala?



David má svou fireshow, požádal mě, abych mu k tomu tančila a na jedné soutěži ze mě udělal zpěvačku. Trochu mě to zarazilo, protože jsem v životě nezpívala. Show se povedla, lidem se to líbilo... Jako moderátorka budu s barmany vystupovat poprvé.

Jakou hudbu v současnosti posloucháte?

Já mám teďka takové „vykopávací“ období, kdy jsem začala vykopávat starší desky. Takže Radiohead, Nine Inch Nails, Franz Ferdinand, Sting, U2 nebo třeba Jamie Cullum. Je toho spousta.

A co třeba kubánská hudba a kultura?

V době, kdy „vylítl“ Buena Vista Social Club, jsem tuhle muziku už dlouho poslouchala. Bohužel mám pocit, že díky Social Clubu se tahle muzika strašně zprofanovala. Kdekdo je už roky „lidovej kubánskej muzikant“.

Co vás teď nejvíc baví?

Překvapivě práce. Pak dávám dohromady vlastní neziskovku a připravuji akci s Helenou Houdovou. A ještě k tomu ke všemu dělám řidičák, díky tomu ale nemám naneštěstí moc času k naučení závěrečných testů.